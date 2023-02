Gewinnspiel: AOK gibt Fitnesstipps für zu Hause

Mehr Sport zu treiben ist ein beliebter Neujahrsvorsatz. Allerdings folgen dem oftmals keine Taten: Die Versuchung, gemütlich die Beine auf der Couch hochzulegen, ist häufig zu groß. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, in den eigenen vier Wänden fit zu werden und zu bleiben. Bestes Beispiel: die Cyberfitnesskurse der AOK. Diese digitalen Gesundheitskurse sind jederzeit und an jedem Ort verfügbar – mitunter sogar kostenlos. So übernimmt die AOK Niedersachsen für bis zu zwei Kurse pro Jahr die Kosten für ihre Versicherten, sofern mindestens 80 Prozent des jeweiligen Kurses absolviert werden. Noch ein Tipp: Beim aktuellen Online-Gewinnspiel der AOK Niedersachsen gibt es ein exklusives Design Laufband „Sprintbok“ von NOHRD zu gewinnen. Dies passt sich ganz einfach dem persönlichen Lauftempo an – ohne Motor, nur durch Muskelkraft. Die Teilnahme ist bis zum 16. Februar online möglich.

