Gewichtsreduktion mit Exclusive Fitnesstraining

Schüttorf. „Wieder zu viel Urlaubsgepäck mit nach Hause gebracht? Den Urlaub in vollen Zügen genossen und dabei so richtig gut geschlemmt? Zu Hause angekommen, verrät der Blick auf die Waage: „Ja, das war ein Genussurlaub!“

Das Team von exclusive am Holmers Kamp in Schüttorf ist in solchen Fällen der richtige Ansprechpartner und hilft dabei, im nächsten Schritt das zusätzliche Gewicht wieder loszuwerden. Bei exclusive zählen die Teilnehmer keine Kalorien oder müssen radikal auf etwas verzichten. Exclusive-Medizinisches Ernährungskonzept hilft den Kunden bei der gesunden Gewichtsreduktion auf wissenschaftlicher Basis. Die Planung erfolgt individuell und zielgerichtet. Das Team bietet eine Umstellung der Ernährung, ganz nach dem individuellen Geschmack. Die Kunden erhalten ihren persönlichen Ernährungsplan. Was ihnen nicht schmeckt, kommt auch nicht in dem Plan vor. Die Gesundheitsberater begleiten die Teilnehmer in deren Umstellphase.

Für die Teilnahme am Ernährungskonzept ist eine Mitgliedschaft bei exclusive nicht erforderlich. Interessenten melden sich deshalb jetzt unverbindlich zur Infoveranstaltung am 10. September um 20 Uhr im Exclusive-Medizinisches Fitnesstraining, Holmers Kamp 12, 48465 Schüttorf unter Telefon 05923 9533260