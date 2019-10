GesundheitsTeam Haverkamp: Ergotherapie und Logopädie

Salzbergen Mit dem Tag der offenen Tür am heutigen Samstag, 26. Oktober, von 13 bis 17 Uhr feiert der Schüttorfer Benjamin Haverkamp seine Übernahme der ehemaligen Praxis Dialog in der Poststraße 2 in Salzbergen von Indra Hempen. Damit werden auch weiterhin ergotherapeutische und logopädische Therapien in Salzbergen angeboten.

Benjamin Haverkamp arbeitete als staatlich anerkannter Ergotherapeut zwei Jahre in einer Ergotherapiepraxis in Zürich. „Nach dieser Zeit bin ich wieder in die Grafschaft Bentheim zurückgekehrt und war sechs Jahre in einer Praxis mit Standorten in Nordhorn und Lohne tätig,“ sagt er. Zu seinem Team zählen zwei weitere erfahrene und engagierte Mitarbeiterinnen. Für den logopädischen Bereich sind Magdalena Stockmann, seit 2009 staatlich examinierte Logopädin, und Sarah Zimmermann, Diplom-Sprachheilpädagogin seit 2005, zuständig und für die Patienten da.

Wie der Name GesundheitsTeam schon sagt, bemühen sich die Mitarbeiter tagtäglich um die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Sie arbeiten in einem vertrauensvollen Team bestmöglich zusammen, um somit die Beschwerden der Patienten zu lindern und ihre Probleme zu beheben.

Das bisherige umfassende Angebot wird nun sogar noch erweitert um ein Neurofeedback-Training, für Kinder und Erwachsene, hierbei handelt es sich um ein Gehirnwellentraining. Aktuell nimmt Benjamin Haverkamp an einer Weiterbildung zum Schmerztherapeuten teil. Dadurch ist das GesundheitsTeam Haverkamp ab Januar 2020 noch breiter aufgestellt und das Therapieangebot wird mit der Schmerztherapie erweitert. Zusätzlich bietet Haverkamp noch einen ergotherapeutischen Therapietag in Nordhorn an.

Die Behandlung erfolgt aufgrund der Verordnung eines behandelnden Arztes mit jeweiliger Terminvereinbarung. Falls ein Patient nicht zur Praxis kommen kann, bietet das Team auch gerne Hausbesuche an. Bei Interesse oder Fragen gibt es donnerstags von 11.30 bis 12.30 Uhr eine „offene Bürozeit“, kostenlos und anmeldefrei für jedermann. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.gesundheitsteam-haverkamp.de oder unter der Telefonnummer 05976 6979706.