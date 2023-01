Gerwin Schievink übernimmt Praxis für Ergotherapie

Zum 1. Januar hat Gerwin Schievink als neuer Inhaber die ergotherapeutische Praxis von Cornelia Pape an der Vechteaue 13 in Nordhorn übernommen.

Gerwin Schievink praktiziert bereits seit fast zehn Jahren mit eigener Praxis in Neuenhaus, einer Außenstelle in Emlichheim sowie in bisheriger Praxisgemeinschaft Pape & Schievink in Lohne.

Im Besonderen möchte sich Cornelia Pape noch einmal herzlichst bei ihren Mitarbeitern für das Engagement und die gute Zusammenarbeit bedanken sowie bei Patienten und Ärzten für das ihr entgegengebrachte Vertrauen.

Auch Gerwin Schievink freut sich auf die neuen Aufgaben, verbunden mit dem Wunsch einer weiterhin guten Zusammenarbeit in gegenseitigem Vertrauen zum Wohl aller Patienten. Weitere Infos auf www.ergotherapie-neuenhaus.de