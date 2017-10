Germer erstrahlt in vielen Farben

gn Wietmarschen. Die Baumschule Germer in Wietmarschen-Füchtenfeld lädt an zwei Wochenenden zu einem ganz besonderen Highlight ein. Am letzten Wochenende im September und am ersten Wochenende im Oktober erstrahlt jeweils am Freitag und Samstag nach Einbruch der Dunkelheit das große Gelände der Gärtnerei und Baumschule in fantasievollen Farben und Formen.

Auch in diesem Jahr verspricht das Programm am Freitag, 29. September, Samstag, 30. September, Freitag, 6. Oktober, und Samstag, 7. Oktober, viel Abwechselung, Spannung und Romantisches. Von inspirierender Gartenbeleuchtung über strahlende Wasserspiele bis hin zu malerischen Schattenspielen können die Gäste auf einem ausgiebigen Gang durch die Baumschule viele Facetten von Beleuchtung erleben und immer wieder neue Details entdecken. Des Weiteren wird es gruselige Schleichwege und dunkle Pflanzenhöhlen geben, die kleine und große Entdecker erkunden können. Den Besuchern wird somit ein breites Spektrum an herbstlichen Eindrücken in einer ganz besonderen Stimmung geboten. Um den Abend entsprechend abzurunden, werden leckere Gaumenfreuden und passende Getränke gereicht. Die Besucher können sich aber nicht nur auf den abendlichen Lichterweg freuen, sondern auch über viele interessante Trends und eine breite Auswahl an Pflanzen.

An den Freitagen wird jeweils von 18 bis 22 Uhr zum Lichtzauber eingeladen. An den beiden Samstagen sind die Besucher bereits ab morgens 10 Uhr willkommen, wobei es nachmittags Kaffee und Kuchen gibt. Abends heißt es dann wieder Illumination. Nähere Informationen: www.baumschule-germer.de