Generationswechsel bei Hertrampf Racing Nordhorn

Es war vor mehr als 40 Jahren, als Joachim Hertrampf in Nordhorn ein Motorrad-Geschäft eröffnete. Schnell stellte sich der Erfolg ein und im Jahr 2000 wurden neue und größere Räumlichkeiten an der Sachsenstraße 5 bezogen.

Im Laufe der Jahre haben sich Joachim Hertrampf und sein Team zu einem der führenden Ansprechpartner rund um Motorräder (speziell für die Marken Suzuki und MV Agusta), Roller, Quads und E-Bikes (seit 2018) in der Region und darüber hinaus entwickelt. Im Zweirad-Motorsport ist der Name Hertrampf europaweit bekannt. Der Grundstein für das überregional tätige Unternehmen wurde in Nordhorn gelegt.

Nachdem in diesem Jahr auf das 43-jährige Bestehen zurückgeblickt werden konnte, hat sich Firmengründer Joachim Hertrampf dazu entschlossen, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen und die Geschäfte am Standort in Nordhorn an seinen Sohn Denis zu übertragen. Denis Hertrampf kann ebenfalls auf langjährige Erfahrung in der motorisierten Zweirad-Branche zurückblicken. Er betreibt bundesweit an verschiedenen Standorten (Emsbüren, Korbach, Kassel, Dorsten und seit dem 1. Januar auch der Standort in Nordhorn) sein Geschäft und leitet die Hertrampf-Unternehmensgruppe seit vielen Jahren.

Nähere Informationen: www.hertrampf-nordhorn.de