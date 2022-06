Generationswechsel bei der Allianz-Agentur Vorrink

Nordhorn Mit Pascal und Marcel Vorrink hat die nächste Generation die Allianz-Agentur Vorrink OHG an der Neuenhauser Straße 71 in Nordhorn übernommen. Pascal Vorrink ist seit 2016 und Marcel Vorrink seit 2017 im Unternehmen. Seit dem 1. März 2021 firmiert die Allianz-Vertretung als Vorrink OHG und wird damit im vierten Jahrzehnt als Familienagentur Vorrink geführt. Zuvor hatte Vater Heinz Vorrink die Geschäfte geführt.

„Wir wollen das Thema Versicherungen und Geldanlage ansprechender machen und auch junge Leute motivieren“, haben sich die Brüder vorgenommen.

Eine fast gleiche Ansicht mit Familie Vorrink und Mitarbeitern aus dem Jahre 2001. Foto: Westdörp

Hinzugekommen ist die überregionale Kundenbetreuung mit der Eröffnung des Vertriebsbüros in Düsseldorf am 1. März 2022, wodurch die Kundennähe in Nordrhein-Westfalen gestärkt wird. Marcel und Pascal Vorrink sehen das Versicherungsbüro als Meetingpoint, in dem die Kunden immer auf einen Kaffee willkommen sind.

Vertrauen und Zufriedenheit machen die Agentur weiterhin zu einer der erfolgreichsten Agenturen in Norddeutschland. Im Fondsgeschäft hat es die OHG 2021 in die Top 30 von mehr als 8000 Agenturen bundesweit geschafft. Die Vorrink OHG ist seit dem Jahr 2021 einer der ersten „zertifizierten Fachagenturen Vermögen“ bundesweit.

