Hermann Schulten GmbH: An den Herausforderungen gewachsen

Als Fachunternehmen für das breite Spektrum der Haustechnik setzt sich die Hermann Schulten GmbH seit einem Vierteljahrhundert für bequemes, energieeffizientes und zukunftsgerechtes Wohnen ein. Spezialisiert auf Heizungs- und Klimatechnik, Wasserhygiene, Sanitärtechnik sowie Umwelt- und Solartechnik begleitet das Unternehmen aus Nordhorn die Planung, sorgt für die Installation und sichert durch Service und Wartung die Beständigkeit der Anlagen. Von Neubauten bis zu Althäusern stellt die Hermann Schulten GmbH mit ihrer Erfahrung und Kompetenz höchsten Wohnkomfort sicher.

Raymond Rudis und Hermann Schulten mit Mitarbeitern 2007 zum Baubeginn am heutigen Standort Thüringer Straße. Foto: Archiv

Neubau einer großen Halle im Jahr 2007

Angefangen hat alles in einer Scheune. Auf dem elterlichen Hof am Oorder Weg richtete Hermann Schulten 1997 gemeinsam mit seinem Partner Raimond Rudis die erste Werkstatt ein. Der vielfältige Bedarf an moderner, sicherer und energetischer Haustechnik führte zu einem schnellen Wachstum des Unternehmens. Im Jahr 2007 entstand eine neue und größere Werkstatt im Gewerbegebiet an der Thüringer Straße. 2012 verstarb Hermann Schulten plötzlich. Unterstützt von seinen Mitarbeitern und seiner Familie übernahm Raimond Rudis daraufhin als alleiniger Inhaber die Hermann Schulten GmbH.

Dem Engagement der Mitarbeiter und der Treue der Kunden ist es zu verdanken, dass sich die Hermann Schulten GmbH seit 25 Jahren stetig weiterentwickelt. Mit viel Stolz blickt das gesamte Team auf ereignisreiche, mutige und von Zukunftsdenken geprägte Jahre zurück. Gemeinsam haben sich die Mitarbeiter bei zahlreichen Projekten bewiesen, viele Menschen entlastet und Innovationen in der Haustechnik mitgestaltet.

Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Die gewachsenen Erfahrungen und das große Gemeinschaftsgefühl stärken die Hermann Schulten GmbH für die kommende Zeit, die viele neue Herausforderungen bereithält. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit stehen immer mehr im Fokus, die Digitalisierung schreitet voran.

Der Blick auf den heutigen Fuhrpark macht die Entwicklung des Unternehmens deutlich. Foto: bj freiSign Werbeagentur

Die Hermann Schulten GmbH arbeitet ständig an Lösungen, um für die Kunden Zeit und Kosten zu sparen. Dieser Wille, immer den Weg nach vorn zu gehen, begleitet das Unternehmen seit 25 Jahren und wird es auch in Zukunft tun. Die Projekte führen das Team bis an die Nordsee und die Ostsee, doch die Verbundenheit zur Wasserstadt Nordhorn und zur Region Grafschaft Bentheim bleibt. Die Hermann Schulten GmbH ist stolz auf ihre Wurzeln.

