Gekaufte Grafschaft-Gutscheine im Wallet speichern

Das Smartphone ist stets ein treuer Begleiter in der Hosentasche. Es ist immer griffbereit. Das Gerät ersetzt Telefon, Fotoapparat, Kalender – und sogar die Brieftasche. Zu diesem Zweck verfügen die Android- und iOS-Betriebssysteme fast aller gängigen Smartphones über die vorinstallierte App „Wallet“.

Grafschaft-Gutschein-Inhaber können in den digitalen „Wallets“ mit wenigen Schritten auch ihre Grafschaft-Gutscheine speichern. Das macht den Umgang mit dem attraktiven Zahlungsmittel, welches von der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim unterstützt wird, noch einfacher.

Bildergalerie Grafschaft-Gutschein digital im "Wallet" speichern / Als erstes scannt man mit der Handykamera den QR-Code, der auf dem gedruckten Gutschein vorhanden ist. © Westdörp, Werner Es erscheinet eine Seite im Browser, wo weitere Informationen angezeigt werden. Um den Gutschein im „Wallet“ zu speichern, gibt man seine E-Mail-Adresse ein. © Westdörp, Werner An die angegebene Adresse wird eine Mail verschickt, der einen Link enthält. Dieser leitet direkt auf eine Seite, wo sich weitere Optionen ergeben. © Westdörp, Werner Unter anderem lassen sich hier die Transaktionen anzeigen, die Akzeptanzstellen, sowie die Information bis wann der Gutschein gültig ist. © Westdörp, Werner Der Grafschaft-Gutschein lässt sich hier auch im persönlichen „Wallet“ speichern. Dafür den Punkt „Gutschein speichern“ klicken. © Westdörp, Werner Es stehen beide Betriebssysteme (Android und iOS) für alle gängigen Smartphones zur Verfügung. © Westdörp, Werner Geschafft! Der Grafschaft-Gutschein liegt nun in gedruckter als auch in digitaler Form vor. © Westdörp, Werner

Zunächst scannt man mit der Handykamera den QR-Code, der auf der Rückseite des ausgedruckten Gutscheins zu finden ist. Es erscheint eine Seite im Browser. Diese zeigt das aktuelle Guthaben und die Laufzeit an: beispielsweise 100 Euro bis zum 31.12.2025 gültig. Um den Gutschein im Wallet zu speichern, gibt man seine Mail-Adresse ein. Schnell landet eine Mail auf der angegebenen Adresse. Der dort angegebenen Link leitet direkt auf eine weitere Seite, auf der Nutzer aufgefordert werden, in eine graue Fläche mit der Inschrift „Zu Deinem Gutschein“ zu klicken. In dem Fenster, das sich anschließend öffnet, ergeben sich weitere Optionen. Unter anderem lässt sich der Gutschein im persönlichen Wallet von Google oder Apple speichern, wodurch er jederzeit verfügbar ist. Auch der Transaktionsverlauf und die Akzeptanzstellen können dort eingesehen werden. Ein Erklärvideo ist auch auf GN-Online zu finden.

Weitere Infos auf www.grafschaft-gutschein.de