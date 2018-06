Gecco bietet Public Viewing mitten im Grünen

„Wir übertragen alle Deutschland-Spiele während der Weltmeisterschaft live auf mehreren LED-TV, inklusive sattem Sound in einmalig gemütlich-spannender Atmosphäre. Mitten in der Stadt und mitten im Grünen servieren wir euch am Tisch kalte Getränke, extra Fußball-Food und unsere einmaligen Burgerkreationen, wir freuen uns auf euch!“, heißt es aus dem beliebten Gasthouse.

Mit der neu-gestalteten Außenterrasse und dem Allwetter-Baldachin lädt das Gecco Gasthouse täglich zum Genießen, Plaudern und Feiern ein. „Wir sind ein Ort für jede Tageszeit und jeden Geschmack“, versprechen die Betreiber des Gasthouses. Das stilvolle Cafe-Restaurant-Bar-Konzept überzeugt mit Frühstücksvariationen, vom Genießer-Frühstück bis zum sonntäglichen Brunch, und am Tag beziehungsweise Abend mit einer internationalen Küche, in der die Vorzüge der mexikanisch-kalifornischen oder französischen Küche miteinander verbunden werden. Ein Highlight ist die ausgefallene Getränkekarte, in der neben Klassikern außergewöhnliche Cocktails, Craftbeer und ausgesuchte Gins dem Gast neue Genussmomente bescheren.

Durch die Erweiterung der Terrasse und dem neuen Baldachin ist im Außenbereich Platz für 100 Personen. Im Innenbereich bietet das Gecco 100 weiteren Gäste Platz.

„Dadurch sind wir in Nordhorn die perfekte Location für Hochzeiten, Geburtstage, Firmen- oder Weihnachtsfeiern. In den Sommermonaten bietet das Gecco dort die Möglichkeit für ein unvergleichbares Barbecue. Wir möchten, dass euer Fest einzigartig und unvergesslich wird, dass ihr wie eure Gäste euren besonderen Tag entspannt, beschwingt und gut gelaunt genießen könnt. Deshalb sorgen wir mit viel Liebe zum Detail dafür, dass euer Tag zu einem der schönsten eures Lebens wird!“, betont die Betreiber-Familie Kuipers.

Gastfreundschaft, Gemütlichkeit, Genuss. Dafür steht das Gecco Gasthouse. Frisch zubereitete, leckere Speisen und ein Getränkeangebot wie nirgends sonst in Nordhorn. Das alles in entspanntem Ambiente in traumhafter Atmosphäre. „Wenn ihr also mal Lust habt zu uns zu kommen – ihr seid jederzeit herzlich willkommen.“

Weitere Informationen unter www.gecco-nordhorn.de