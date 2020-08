„Gartentage“ im Schlosspark mit 100 Ausstellern

Bad Bentheim Ein traumhaftes Ambiente und eine Angebotsvielfalt in den Bereichen Haus, Hof und Garten sowie Renovieren und Energie zeichnen die dritte Auflage der „Gartentage“ aus. Im Schlosspark unterhalb der Burg Bentheim erwartet die Besucher auch zur dritten Messeveranstaltung vom 21. bis 23. August 2020 ein Sommerfest mit circa 100 Ausstellern.

Angeboten werden ausschließlich hochwertige Produkte. Präsentiert werden Erzeugnisse zu den Themen Gartengestaltung und Gartenlandschaftsbau sowie Brunnen, Gartenmöbel, Grills, Kamine, Kunstgewerbeartikel, Dekorationen, Lifestyleprodukte und vieles mehr – einfach alles, was zu einem „Erlebnisgarten“ gehört.

Wegen der Corona-Pandemie erfolgt der Kartenvorverkauf ausschließlich mit Registrierung online über www.ticket-regional.de oder über die Hotline Telefon 0651 9790777. Ein weiterer Verkauf erfolgt direkt über die Tourist Info Bad Bentheim, Schloßstrasse 18, Telefon 05922 98330. Restkarten sind während der Veranstaltung auch am Eingang zum Schlosspark zu bekommen.

Weitere Informationen erhält man unter der Telefonnummer 02741 933444 und auf www.messecom.eu.

Die Messe ist am Freitag von 12 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt acht Euro. Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Zutritt.