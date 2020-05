Garten richtig bewässern

Nordhorn Bereits seit 15 Jahren ist Erwin Wever mit seiner Firma Rain-Maker Spezialist für professionelle Gartenbewässerung. Vom Spülen des Filters über die Installation der Pumpe bis hin zur professionellen Gartenbewässerung erhalten die Kunden alles aus einer Hand. Mit Produkten von Rain Bird und Hanter werden ausschließlich qualitativ hochwertige Materialien zur Bewässerung des Gartens verwendet. Durch die richtige und fachmännische Installation erreichen die Nutzer eine Wasserersparnis von bis zu 70 Prozent. Alle Systeme lassen sich per App über mobile Endgeräte bedienen.

Die Firma Rain-Maker mit Sitz am Syenvennweg 18 in Nordhorn steht ihren Kunden auch bei der Wartung der Gartenbewässerung mit Rat und Tat zu Seite. Ein kostenloses Angebot für die professionelle Gartenbewässerung erstellt Erwin Wever jederzeit auf Anfrage unter Telefon 01737106212 oder Per E-Mail an rain-maker@freenet.de