Futterkiste Meppen hat artgerechtes Tierfutter im Angebot

Meppen „Kranken Tieren helfen, gesund zu werden und gesunden, gesund zu bleiben“ – dafür steht die Futterkiste. Inhaber Thorsten Patzlaff und sein Team sind angetreten, die Gesundheit von Hunden, Katzen und Pferden zu unterstützen und Fehler in der Ernährung und Haltung zu korrigieren.

Nach Patzlaffs Ausführungen bietet das BARF-Ernährungskonzept viele Vorteile wie die Stärkung des Immunsystems, die Vorbeugung gegen Erkrankungen, ein verbessertes Haut- und Fellbild, eine natürliche Zahnpflege, einen verringerten Parasitenbefall und die Reduktion von Wachstumsproblemen. Ebenso sind gesundes Trockenfutter, Nassfutter und Kauartikel Bestandteil des Sortiments. Seit Kurzem bietet das Unternehmen einen Lieferservice für das Emsland und die Grafschaft Bentheim an. Die Futterkiste ist an der Marienstraße 16 in Meppen ansässig.

Weitere Informationen: https://www.futterkiste-deutschland.de/lieferservice und https://www.facebook.com/Futterkiste.Emsland/

Homepage Film GN 2018-11-12 Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.