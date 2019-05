„Für Sie in den besten Lagen“

Grafschafter Service-Helden Der qualifizierte Immobilienmakler (IHK) Georg H. Pauling und sein Team beraten Eigentümer und Suchkunden in der Region kompetent vom Erstgespräch bis zum erfolgreichen Abschluss. Spezialisiert sind sie auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in bevorzugten Lagen. Kunden vertrauen auf Pauling, denn er verfügt sowohl über fundiertes Know-how als auch über eingehende Erfahrung. Zudem ist er vor Ort bestens vernetzt. Als geprüfter freier Sachverständiger für Immobilienbewertung (PersCert®) schätzt Pauling auch unverbindlich und kostenfrei den Marktpreis von Immobilien ein.

Georg H. Pauling freut sich über den Zuspruch der Kunden in den vergangenen Jahren an seinem Standort Nordhorn in der Bentheimer Straße9 und hat aufgrund der hohen Nachfrage vor kurzem einen weiteren Shop eröffnet, diesmal in Bad Bentheim. Die neuen Geschäftsräume liegen am Bismarckplatz 4. Eigentümer und Suchkunden sind dort ebenso herzlich willkommen wie in Nordhorn.

Mit dem Geschäftszweig VON POLL FINANCE bietet VON POLL IMMOBILIEN auch einen weiteren Service an. In Nordhorn finden Interessierte eine entsprechende Betreuung bei Finanzmaklerin Petra Knecht. In den Räumen von Georg H. Pauling führt sie mit Kunden eine qualifizierte, institutionsunabhängige Finanzierungsberatung durch, inklusive zugehöriger Versicherungsleistungen. Sie greift dabei auf Angebote von über 400 Partnerbanken und Versicherern zurück. Die Projekte werden gemäß den Vorgaben nach DIN 77230 durch das DEFINO Institut für Finanz-Norm geprüft und Petra Knecht stellt Kaufinteressierten gern ein Hypothekenzertifikat aus, das deren Finanzierungsrahmen bestätigt.

Der VON POLL IMMOBILEN Shop in Nordhorn ist laut einer aktuellen Analyse, die das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Deutsche Markenallianz GmbH für die renommierte Zeitung „Die Welt“ als Lizenzpartner durchführte, Testsieger unter 17 überprüften Maklern in der Grafschaft Bentheim. Grundlage ist eine detaillierte Betrachtung des örtlichen Immobilienmarktes, dazu gehörten auch Mystery Shopping-Besuche. Bereits im letzten Jahr lag VON POLL IMMOBILIEN in der Grafschaft Bentheim bei dieser Analyse vorn. Damals wurden acht Makler im Gebiet unter die Lupe genommen. Eigentümer und Suchkunden sind bei Georg H. Pauling und seinem Team also in besten Händen. Im Internet: VON POLL IMMOBILIEN