Für die perfekte Pflege des Gartens

Grafschafter Servicehelden Als 100-Prozent-Stihl-Laden bietet Keuter Land- und Gartentechnik an der Lingener Straße 30 in Wietmarschen die gesamte Palette an Elektrogeräten für den heimischen Garten an. Bei den Rasenmähern gewährt Henrik Keuter, der das 1930 gegründete Unternehmen in der dritten Generation führt, sogar eine Mobilitätsgarantie, damit der Kunde, auch während der Wartungs- oder Reparaturzeit seinen Rasen mähen kann. Der Hol- und Bringservice ist selbstverständlich. „Alle Geräte sind betriebsfertig, betankt und gecheckt“, garantiert Henrik Keuter, der das Ladenlokal komplett renoviert und so die Ausstellung vergrößert hat. Für die Wartung jeder privaten Maschine legen die Service-Techniker eine „Historie“ an, in der alle Wartungen und Reparaturen des jeweiligen Gerätes vermerkt werden,

Immer mehr nachgefragt sind die „Roboter-Mäher“, die selbstständig über den Rasen rollen und mähen. Interessenten sucht Henrik Keuter auf und klärt ab, ob der Einsatz eines Mähroboters vor Ort überhaupt machbar ist, denn nicht alle Flächen sind für diese Geräte geeignet. Falls der Einsatz möglich ist, erstellt er ein Angebot, in dem auch die Meterzahl für das Kabel einkalkuliert ist. Nach dem Einrichten der kompletten Anlage gehört die Betreuung des „Robotermähers“ zum Service des Wietmarscher Fachbetriebs.

Die Auswahl der handgesteuerten Motorgeräte umfasst die gesamte Stihl-Palette. Nach der Übernahme von Viking ist diese noch größer. Natürlich bietet Henrik Keuter mit seinem sechsköpfigen Team den dazugehörigen Reparaturservice an. Zu dem Team gehören neben Inhaber Henrik Keuter drei Gesellen, zwei Auszubildende zum Land- und Baumaschinenmechatroniker und ein Lagerist. Ersatzteile können wegen des guten Drahtes zum Hause Stihl innerhalb von 24 Stunden besorgt werden. Die Zusammenarbeit zwischen der Firma Stihl und dem Wietmarscher Betrieb hat sich seit mehr als 50 Jahren bewährt.

Die großen Landmaschinen sind das zweite wichtige Standbein des Wietmarscher Traditionsunternehmens. Henrik Keuter bietet Traktoren von Deutz-Fahr, Beregnungsanlagen von Beinlich, Hoflader von Weidemann, Grünlandpflegegeräte von Kuhn und Vollernter von Grimme an. Auch im Bereich der Landmaschinen nimmt die Elektronik eine immer größere Rolle ein. Nicht zuletzt deshalb besuchen die Mitarbeiter jährlich Schulungen. Elektronik-Diagnose ist bei den Landmaschinen Standard. Zum Serviceangebot gehört jede Reparatur, die bei diesen Maschinen anfallen kann.

Speziell im Bereich der Beregnungsanlagen für die Feldbewässerung sieht Henrik Keuter sein Unternehmen ganz vorn in der Region.

Im vergangenen Jahr gab es wegen der anhaltenden Trockenheit einen Boom bei den Bewässerungsanlagen, um die sich der Fachbetrieb seit elf Jahren intensiv kümmert. Die Stärke sieht er darin, individuelle Lösungen zu bieten und die Montage zu übernehmen. „So können wir den Bauern kostengünstige und vernünftige Angebote machen“, sagt Henrik Keuter.

Die Landwirte, die ihre Großgeräte kaufen, kennt Henrik Keuter manchmal schon seit der Schulzeit. Da ist über die Jahre ein persönliches, freundschaftliches Verhältnis gewachsen.

Aufsitzmäher, Rasentrimmer, Motorsägen und Rasenmäher - der Gartenfreund findet bei Keuter alles, was er braucht.

Individuelle Lösungen bietet Keuter Land- und Gartentechnik bei den Beregnungsanlagen an.