Fünf Jahre Fitnesstraining bei Exclusive in Schüttorf

Schüttorf Im letzten Jahr hat sich viel getan. So wurde das Geräteangebot erweitert, sind neue Kurse ins Programm aufgenommen und neue Mitarbeiter eingestellt worden. Ganz neu ist das Rücken- und Gelenkszentrum von Five, was das Training an den medizinischen Fitnessgeräten von Ergo Fit positiv ergänzt. Es bietet die dritte Säule zu Ausdauer und Kraft und verbessert die ursprüngliche Beweglichkeit und Rumpfstabilität.

Am 22. März hat jeder Besucher die Möglichkeit, das Studio auf Herz und Nieren zu testen. Deshalb lädt Exclusive Medizinisches Fitnesstraining alle Interessierten, Mitglieder, Familienangehörige und Freunde herzlichst ein, sich bei einem Sektempfang mit Snacks in fröhlicher Atmosphäre einen ganz eigenen Eindruck zu verschaffen. Auch für die Kinder gibt es ein tolles und spannendes Programm.

Das Team vom Exclusive freut sich über jeden Besucher.