Friseur-Salon UNIcut: Mit großer Harmonie im Team

Grafschafter Service-Helden Zum einen sollen die Kunden an der Wohlfühl-Atmosphäre im Salon teilhaben, wobei sich die tolle, positive Stimmung im Team auf die Kunden überträgt, zum anderen liefert das Team aktuelle Schnitte, die handwerklich perfekt ausgeführt werden. Die Kunden erhalten nach einer Beratung Frisuren, die typgerecht und modern sind.

Die freundliche Begrüßung mit einem Lächeln und die Tasse Kaffee sind im Salon UNIcut selbstverständlich. Doch sind es diese Kleinigkeiten, die die Basis für den kompetenten Service eines Friseursalons für die Kunden legen. Anika Nyhuis lobt ihr Team ausdrücklich, denn sie könne sich auf alle Mitarbeiterinnen hundertprozentig verlassen und das Verhältnis untereinander sei ausgezeichnet. Diese Harmonie und das positive Klima spüren auch die Kunden.

Im vergangenen Herbst beteiligte sich Anika Nyhuis an der ffn-Aktion „Wir bezahlen eure Rechnung“. Mit Erfolg: Der Radiosender übernimmt die Kosten für den viertägigen Betriebsausflug Ende Mai nach Mallorca. Von dieser gemeinsamen Tour verspricht sich die Salonbesitzerin eine weitere Stärkung des Team-Gedankens. Und ganz nebenbei freuten sich die Kunden für das Team über diesen Zuschuss.

Vor sieben Jahren hat Anika Nyhuis den Salon übernommen, der seit 1971 am jetzigen Standort beheimatet ist.

Im Familien-Salon erhalten Frauen, Männer und Kinder Frisuren in der aktuellen Haarmode. Als Innungsbetrieb nehmen die Mitarbeiterinnen an den Präsentationen teil und schauen sich neueste Schnitte an. Fortbildungen gehören zum ständigen Programm. Ein Service, der neu ist, ist die Oberkopfverdichtung, die bis zu fünf Jahre hält, unauffällig ist und einen natürlichen Look hat. Auf Wunsch werden diese Behandlungen nach Feierabend angeboten. Hierzu wurden Mitarbeiterinnen eigens geschult.

Termine können die Kunden nach vorheriger Registrierung online in einen Kalender eintragen, die gewünschte Dienstleistung angeben und die gewünschte Mitarbeiterin auswählen. Bis zu drei Termine sind auf diese Weise im Vorhinein buchbar. Samstags können Herren sowohl mit als auch ohne Termin in den Salon kommen, wobei natürlich Kunden mit Termin Vorrang haben. Geöffnet hat der Salon dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 18 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr.

Bräute erhalten bei Unicut ein spezielles Brautpaket. Vier bis sechs Wochen vor der Trauung werden den Frauen eine Probefrisur und ein Probe-Make-up geboten, beides abgestimmt auf das Kleid. Zum Paket gehört die Frisur am Hochzeitstag. Hochzeitsgästen wird an diesem Tag zusätzlich ein Rabatt gewährt. Im Internet: Friseur-Salon UNIcut