Friseur Frank Dreiskämper erweitert Produktlinie

Nordhorn Seit 1993 ist Frank Dreiskämper mit seinem Salon in Nordhorn selbstständig. Der geborene Nordhorner ist seither mit seinem Geschäft für professionelle Arbeit, sein sympathisches Team und vor allem für seinen Humor bekannt.

Auch wenn sich das Team über die Jahre entwickelt hat, ist es nun beständig und zu einer kleinen Familie geworden. Elisabete Carvalho, Dominik Lackerbauer und Geschäftsführer Frank Dreiskämper arbeiten seit Jahren zusammen und sind ein eingespieltes Team. Seit dem 1. August ist auch Hanko Glüpker als Auszubildender Teil des Salons geworden.

Unter dem Motto ,,Hair. Style. People.‘‘ lässt sich alles zusammenfassen, was den Salon ausmacht. Vor allem die Menschen spielen eine große Rolle – der Kunde ist König, und das seit der Gründung vor über 27 Jahren. Doch auch die Trends, die sich stetig weiter entwickeln, sind von großer Bedeutung. Im langjährigen Geschäftsbestehen hat sich der Salon stetig mit den Trends weiterentwickelt. Ende August gab es erneut einen Umschwung im Geschäft: Die Marke „Miee“ ist nun ein großer Bestandteil der Produktauswahl geworden.

Miee ist eine friseurexklusive Marke, welche nicht im Internet verkauft wird und tierversuchsfrei, vegan und mikroplastikzusatzfrei ist. Außderdem werden alle Produkte in Deutschland hergestellt. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass die Produkte mithilfe von Duftölen individualisierbar sind. So setzen ,,Dreiskämper & Team‘‘ (www.dreiskaemperundteam.de) ein Zeichen, dass auch in Friseurgeschäften der Punkt Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit immer wichtiger wird.