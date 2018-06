Freizeitspaß am Waldbad in Uelsen

gn Uelsen. Minigolf ist altmodisch? Keineswegs. Minigolf steht für Sommer, Sonne und Spaß mit Familie und Freunden. Die Minigolfanlage in Uelsen liegt direkt am Freibad in schöner Umgebung mit altem Baumbestand.

Sie wurde in den letzten Jahren modernisiert und die Saison für die 18-Bahnen-Anlage läuft bis zum Ende der Herbstferien. Für den kleinen Hunger und Durst werden vor Ort Getränke und Eis angeboten. Kindergeburtstage und größere Gruppen sind willkommen. Anfragen für Termine werden unter den Telefonnummern 05942 442 oder 1037 entgegengenommen.

Die Minigolfanlage hat folgende Öffnungszeiten: Mittwochs, samstags, sonntags sowie während der bevorste-henden Feiertage von 14 bis 18 Uhr. In den Sommerferien vom 28. Juni bis 8. August kann täglich von 14 bis 18 Uhr gespielt werden.

Weitere Informationen unter: http://www.uelsen-touristik.de/details/poi/minigolf-platz-in-uelsen-424.html