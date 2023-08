Firmen öffnen sich: Zwei Tage lang „Klausheide erleben“

Am Wochenende 26. und 27. August jeweils von 10 bis 18 Uhr öffnen Gewerbebetriebe des Gewerbegebietes Klausheide Ost, Klausheide Nord und der alten Gewerbegebiete im Ortskern die Türen ebenso wie der Flugplatz Nordhorn-Lingen und die Nordhorn Range. Die Aktion steht unter dem Motto „Klausheide erleben“.

Die teilnehmenden Unternehmen wollen präsentieren, was der Stadtteil und die örtlichen Betriebe zu bieten haben. Die Besucher können mit einem kostenlosen Shuttle-Service alle Firmen erreichen. Parkplätze stehen an der Ernst-Heinkel-Straße, an der Karl-Braun-Straße und an der Heinrich-Focke-Straße zur Verfügung.

Mit dabei sind: Autohaus Martin Osseforth GmbH, Braus Lift & Care Systems GmbH, Elektro I.S.S. GmbH, Elektro Koelmann GmbH, FNL – Flugplatz Nordhorn-Lingen, inomatic GmbH, Lohner Landbäcker van Lengerich GmbH & Co. KG, Marschler Entwässerungstechnik GmbH, Reinert-Ritz GmbH, sterowa Innenausbau GmbH, Tischlerei Wiggers GmbH, Veldboer Werbeartikel GmbH & Co. KG, Vrielmann GmbH, Wematik GmbH, Nordhorn Range / Bundeswehr.

Die Besucher erleben die Unternehmen hautnah, informieren sich über Berufe und Berufschancen sowie die Ausbildung und lernen Produkte kennen. Experten aus den Unternehmen stehen für Fragen zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es ein Gewinnspiel, bei dem Rundflüge, ein Thermomix, ein Tablet und vieles mehr zu gewinnen sind.

Weitere Infos auf www.openhouse.reinert-ritz.com