Firma Sobott erweitert Aufgabengebiet: Steinpflege mit System

Nordhorn Nach dem Winter sehen Steinflächen meist fürchterlich aus – oft völlig vergrünt und schmutzig. Da liegt es nahe, den Hochdruckreiniger aus der Garage zu holen, um dem Stein mit einem kräftigen Wasserstrahl wieder die alte Schönheit zurückzugeben. Doch das ist nicht der richtige Weg, wie Thomas Sobott von der Firma Steinfresh-Sobott im Gespräch erläutert: „Der sehr starke Hochdruckwasserstrahl beschädigt die Steinoberflächen so sehr, dass sie nach acht bis zehn Jahren völlig zerstört sind.“

Abhilfe schafft nach seinen Ausführungen nur ein Steinpflege-Kundendienst. Wie der Sanierungsprofi Sobott erklärt, gibt es den BSV-Langzeitschutz, der in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Stein von der Leibniz-Universität Hannover entwickelt wurde. Eine wirksame Methode, um Pflastersteine und Terrassenplatten dauerhaft gegen unerwünschten Flechten- und Algenbefall zu schützen.

Steinpflege-Kundendienst ist vorhanden

Ausgerüstet mit einer professionellen Anlage saniert und pflegt die Firma Steinfresh-Sobott alle Steinflächen rund ums Haus. In einem Tag sehen Steinflächen wieder aus wie neu verlegt. Dazu gibt es für jeden Kunden einen persönlichen Steinpflege-Pass, aus dem hervorgeht, in welchen Intervallen die neuen Steinflächen zukünftig gepflegt werden sollen.

Damit sich Hausbesitzer eine Vorstellung von der Qualität dieser besonderen Serviceleistung machen können und selbst erfahren, wie schön die eigenen Pflastersteine oder Terrassenplatten nach einer Sanierung aussehen können, bietet Thomas Sobott jedem Hausbesitzer eine kostenlose Musterprobe seiner besonderen Leistungsfähigkeit an.

Eine gute Gelegenheit, sich einen Eindruck von dieser speziellen Steinpflegetechnik zu verschaffen, bestand beim Tag der offenen Tür am 13. April auf dem Betriebsgelände an der Lise-Meitner-Straße 9 im Gewerbegebiet Nordhorn-Süd.. Es wurden Musterflächen und Musterproben zu sehen sein. Für den kleinen Hunger zwischendurch werden Kaffee und Kuchen angeboten. Die Kinder können sich in einer Hüpfburg austoben.

An diesem Tag bestand auch Gelegenheit, einen Blick auf die weiteren Tätigkeitsfelder des Unternehmens Sobott zu werfen. Sie reichen von Malerarbeiten über Bodenbeläge und Schimmelsanierung bis hin zu Glaserarbeiten in den Bereichen Spiegel, Duschtüren, Reparaturverglasung und lackierte Küchenrückwände. Weitere Informationen: Steinfresh-Sobott