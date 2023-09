Firma Moddemann Neue Energien ist umgezogen

Seit 2012 ist das Unternehmen Moddemann Neue Energien Ansprechpartner beim Thema Erneuerbare Energien. Inhaber Ewald Moddemann und sein Team installieren Photovoltaikanlagen, Speichersysteme und Wallboxen für private sowie gewerbliche Kunden. Es werden auch Komplettlösungen angeboten. Das Unternehmen kümmert sich zusätzlich um bürokratische Angelegenheiten von der Anmeldung einer Erzeugungsanlage bei dem zuständigen Netzbetreiber über die Inbetriebnahme-Erklärung bis hin zur Marktstammdaten-Meldung bei der Bundesnetzagentur.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Erneuerbarer Energie unter anderem infolge des Ukraine-Krieges wurde in diesem Jahr beschlossen, die zwei kleinen Standorte Bahnhofstraße 21b und Alfred-Mozer-Straße 21 zu schließen und einen großen Standort an der Twentestraße 4 zu eröffnen.

Mit einem Tag der offenen Tür stellt sich das Unternehmen am Samstag, 30. September, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr der Öffentlichkeit vor. Die Besucher können sich an verschiedenen Info-Ständen beraten lassen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und für die Kids steht eine Hüpfburg zur Verfügung.

Nähere Informationen: www.moddemann-pv.de