Firma Hoesmann jetzt auch in Lingen vertreten

Lingen/Nordhorn. Bei allen Fragen und Wünschen rund um den Elektromaschinenbau ist die Firma Hoesmann mit Sitz an der Alfred-Mozer-Straße in Nordhorn der richtige Ansprechpartner.

Die Aufgabenpalette des Unternehmens umfasst den Verkauf, die Vermietung, die Wartung und die Reparatur unter anderem von Elektromotoren, Pumpen, Lüftungsanlagen, Kompressoren und Elektrowerkzeug. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatleute als auch an gewerbliche Betriebe. Für sie ist Hoesmann ein flexibler, zuverlässiger und fachkundiger Dienstleister.

Neben dem Standort in Nordhorn ist Elektromaschinenbau Hoesmann seit Kurzem auch in Lingen vertreten. Dort wurde die alteingesessene Firma Umlauf mit Sitz Am Alten Flughafen 23 übernommen.

Nähere Informationen: www.hoesmann.de