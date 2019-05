Firma Glaß bleibt Allrounder im Bereich Haushalt und Garten

NordhornEin Bereich, der sich erst in den letzten Jahren immer stärker entwickelt hat, ist die Abteilung Schließ- und Sicherheitstechnik. Inzwischen sind die Inhaber Anke und Cees Landman und ihre Mitarbeiter auch über die Grenzen der Grafschaft hinaus anerkannte Fachleute, was diesen Bereich angeht. Und das hat seine Gründe. Sie bestehen neben dem Verkauf von elektronischen und mechanischen Schließanlagen, Tür- und Fenstersicherungen sowie Tresoren unterschiedlichster Größe vor allem in einem umfassenden Service.

Selbstverständlich ist beispielsweise eine unverbindliche Sicherheitsberatung vor Ort, um gemeinsam mit dem Kunden ein individuell auf ihn zugeschnittenes Konzept zu entwickeln.

Ebenfalls eine Selbstverständlichkeit ist die Mitgliedschaft im Fachverband Interkey, einem Zusammenschluss von seriösen und qualifizierten Sicherheitsbetrieben in ganz Europa. Somit ist gewährleistet, dass stets Kenntnis über die aktuellsten Informationen zu den Entwicklungen in der Sicherheitstechnik vorhanden ist. Klassische Serviceleistungen wie der Einbau von Sicherheitstechnik sowie ein 24-stündiger Schlüsselnotdienst runden das Ganze ab.

Trotz dieses Schwerpunktes bleibt die Firma Glaß weiterhin Nahversorger in den Bereichen Hausrat und Geschenkartikel, Gartenmöbel, Gartengeräte und Post. Mit einer eigenen Filiale. Nähere Informationen: www.glass-nordhorn.de

Cees Landman ist Spezialist in der Sicherheitstechnik. Foto: Hempen