Firma Fitgun geht Partnerschaft mit HSG Nordhorn ein

Schüttorf Die A&G Handelsgesellschaft aus Schüttorf geht eine Partnerschaft mit der HSG Nordhorn ein. Im Vorfeld wurden gute Gespräche mit Andreas Aldekamp, Marketing/Vertriebs- Leiter der HSG, geführt. Geschäftsführender Gesellschafter Dilxwaz Acar und Julian Günther (Gesellschafter) übergaben dem Kader Fitguns im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit.

Die Firma A&G Handelsgesellschaft mbH, die ihre Produkte unter der Marke „Fitgun“ europaweit online vertreibt, hat sich in seinem Kerngebiet etabliert und möchte in der Region bekannter werden, und ihre Produkte in regionalen Shops anbieten. Das Kernprodukt ist die hochwertige Massagepistole (Fitgun). Daneben vertreibt das Unternehmen weitere Sportartikel. Der Vertrieb läuft derzeit unter www.fitgun.com.

Das Unternehmen arbeitet mit Prominenten wie Kevin Großkreutz, Axel Schulz, Felix Sturm, Nelson Valdez oder Pierre Michelle Lassoga zusammen. Daneben unterhält die Firma Partnerschaften zu Top-Klubs wie Greuther Fürth oder lokalen Vereinen wie Eintracht Nordhorn. Die Fitgun kann auch nach einem stressigen Bürotag zur Entspannung genutzt werden.

Derzeit organisiert das Unternehmen eine Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine. „Besonders die Situation der Kinder vor Ort macht uns fassungslos“, lässt Geschäftsführer Dilxwaz Acar wissen. Weitere Infos auf: www.fitgun.com