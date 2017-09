Firma Exclusive bietet Hilfe bei Muskelverspannung

gn Schüttorf. Gestresst und angespannt? Was passiert, wenn man ständig angespannt ist? Der Körper schüttet unter Anspannung das Stresshormon Adrenalin aus.

Das macht die Muskeln startklar zum Kampf oder zur Flucht (der sogenannte „Fight or Flight“ – Modus). In lang vergangenen Zeiten von Höhlenmenschen und Säbelzahntigern war dieses Hormon überlebenswichtig, um den Körper auf die drohende Gefahr vorzubereiten. Der Körper erbrachte dabei Höchstleistungen und das Adrenalin baute sich auf natürliche Weise ab. Heute jedoch sieht es ganz anders aus.

In unserer digitalen Welt an Schreibtischen und im Auto auf der Autobahn gerät unser Körper regelmäßig in Stress-Situationen. Wir bauen diesen Stress allerdings in diesem Moment nicht in Form von Bewegung ab. Das Adrenalin bleibt im Körper, die Folge sind Muskelverspannungen und Schmerzen aufgrund psychischer Belastungen. Verspannungen des Rückens können sich überall bemerkbar machen. Im Kreuz, im Nacken, an den Schultern. Dauerhafter Stress führt dabei zu ständiger Verspannung der Muskulatur. Die Durchblutung verschlechtert sich und die Bandscheiben werden nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Das kann dazu führen, dass sich Bandscheiben, Knochen und Gelenke vorzeitig abnutzen oder die Nerven empfindlicher werden.

Was ist das Risiko lang anhaltender Muskelverspannung? Lösen sich die Verspannungen nicht oder dauern länger an, werden die Schmerzen stärker. Eine unwillkürliche Fehl- beziehungsweise Schonhaltung ist die Folge. Dies führt schließlich zu einer Verspannung weiterer Muskeln, welche dann sogar zu Nervenreizungen führen können. Es kommt zu einem Teufelskreis aus Muskelanspannung, Nervenreizung und Schmerz, der unbedingt unterbrochen werden sollte. Denn: Wer lange Zeit an Verspannungen leidet, läuft Gefahr, dass sich daraus ein Schmerzgedächtnis und chronische Rückenschmerzen entwickeln können.

Die Schüttorfer Firma Exclusive Medizinisches Fitnesstraining unterstützt Betroffene dabei, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Mithilfe eines sanften Muskelaufbautrainings an medizinischen Trainingsgeräten, betreut durch ausgebildetes Fachpersonal, kräftigen Betroffene ihre Muskulatur nachhaltig, bauen Stress ab und beugen Muskelverspannungen vor.

„Eine ausführliche Anamnese mit Hilfe verschiedener Diagnosewerkzeuge wie zum Beispiel unsere Muskelfunktionsanalyse unterstützt diesen Prozess. Darüber hinaus unterstützten Massagen den Prozess, indem verspannte Muskulatur gelöst wird. Wir laden Sie herzlich ein sich selbst ein Bild von unserem Club zu machen und es selbst auszuprobieren“, sagt Kerstin Kampschulte von Exclusive.

Nähere Informationen erfolgen bei Exclusive Medizinisches Fitnesstrainting unter der Telefonnummer 05923 9533260.oder im Internet unter www.exclusive-clubs.de