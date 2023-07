Firma „Die Steinpfleger“ bereitet Fassaden professionell auf

Das in Nordhorn ansässige Unternehmen „Die Steinpfleger sucht derzeit die fünf schmutzigsten Fassaden der Grafschaft Bentheim.

„Die Steinpfleger“ sind auf die professionelle Aufbereitung von Stein- und Fassadenflächen spezialisiert und betreiben mittlerweile über 30 Niederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für eine nun anstehende Schulungskampagne sucht das Team nun noch Interessenten, welche mit einer möglichst verschmutzten Fassade „aushelfen“ wollen und dabei in den Genuss gelangen, ihre Fassade komplett kostenfrei aufbereiten zu lassen. Das Reinigungsverfahren ist material- und umweltschonend und beschädigt die Fassade nicht. Das anfallende Reinigungswasser wird an der Fassadenkante aufgefangen und Partikel sowie Schadstoffe über ein spezielles Filtersystem herausgefiltert.

Wer Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses mit einer Putzfassade ist, die äußerst schmutzig ist, kann einfach Bilder der Fassade an kontakt@die-steinpfleger.de schicken. Gleich fünf Fassaden werden vom professionellen Team der Steinpfleger im Rahmen eines Seminares im Spätsommer 2023 kostenlos aufbereitet.

Infos und einen umfassenden Film über eine Fassadenaufbereitung finden Interessierte auf der Website www.die-steinpfleger.de.