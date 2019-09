Fenster jetzt tauschen – bevor der Winter kommt

Schüttorf Mit den fallenden Blättern im Herbst sinken auch die Temperaturen: Der bevorstehende Winter kündigt sich an. Besser, man bereitet sich jetzt schon auf die kalte Jahreszeit vor, und zwar mit einer Renovierung. Angesichts steigender Strompreise und hoher Heizkosten sehen viele Mieter und Hausbesitzer die Notwendigkeit, die Sparpotenziale in den eigenen vier Wänden auszuloten.

Es dreht sich um hohe Energieeffizienz und wie sich damit Heizkosten sparen lassen. Am einfachsten geht das mit eine Renovierung der Fenster. Denn nach wie vor bestehen viele Fenster in privaten Häusern aus schlecht gedämmten Fenstern mit veralteten Gläsern. Dabei können Eigentümer und Mieter mit gut isolierten Fenstern leicht an Heizkosten sparen. Die Firma Gebrüder Busmann Holzbau GmbH verhilft Mietern und Hausbesitzern zu hoher Wohnqualität und einem guten Gefühl im eigenen Zuhause.

Auf den Punkt gebracht: Hauptsache die Wärme bleibt drinnen und die Kälte draußen. Fenster sollten jetzt erneuert werden, bevor der Winter kommt. Das Schüttorfer Familienunternehmen hat mehr als 100 Jahren Erfahrung und legt vor allem Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit. Durch den Einsatz moderner Maschinen erfolgt der Austausch von Fenstern nahezu staubfrei. Weitere Informationen: www.busmann-holzbau.de/