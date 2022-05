Familientage bei steda in Meppen und Emsbüren

Emsbüren/Versen Zum Familientag lädt steda, der Spezialist für Gartenhäuser, Terrassendächer, Remisen, Sonnenschutz, Steine und Terrassenplatten in die Ausstellungen in Emsbüren und Meppen am Samstag, 21. Mai, von 9 bis 17 Uhr und Sonntag, 22. Mai, von 10 bis 17 Uhr ein.

Auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 5000 Quadratmeter in Meppen und über 10.000 Quadratmeter in Emsbüren werden Produktneuheiten und Inspirationen rund um den Garten gezeigt. Begleitet werden die Familientage von einigen Rabattaktionen zum Beispiel für Überdachungen aus Holz und Aluminium, Glasschiebewände, Aluminium-Zäune, Topseller Gartenhäuser und Überdachungen mit runder Rinne, bei denen bis zu 30 Prozent gespart werden können.

Überdachungen aus Aluminium oder Holz werden auf Maß gefertigt individuell nach KundenwünschenFotos: steda

Für die Kinder gibt es jede Menge Spiel und Spaß wie zum Beispiel eine Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr. Mit Snacks, Gegrilltem und Burgern, Kaltgetränken und gratis Kaffee und Waffeln wird für die Stärkung zwischendurch gesorgt.

An den Familientagen können sich Interessenten durch das Fachpersonal beraten lassen oder sich direkt Montagetermine sichern. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich mit dem Online-Konfigurator, das Gartenhaus, die Remise oder eine Überdachung selbst zu konfigurieren.

Weitere Infos auf www.steda-online.de