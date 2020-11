Fachpraxis für Ergotherapie zieht um

Bad Bentheim „Wir verlassen nur ungern eine gute Gemeinschaft mit der im Haus befindlichen Berufsfachschule für Ergotherapie. Doch nicht zuletzt aus dem Grund der gestiegenen Nachfrage freuen wir uns, die neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 21 am Kaiserhof in Bad Bentheim beziehen zu können“, sagt André Breulmann von der Fachpraxis für Ergotherapie. Die Praxis verfügt jetzt in der 1. Etage über eine helle und auf dem neuesten Stand ausgestattete Praxis, in der jedes der ergotherapeutischen Behandlungsverfahren angeboten wird. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen es, an dem Standort Lerntherapie anbieten zu können.

Ein Tag der offenen Tür wird aufgrund der Coronalage in die Zukunft verlegt.