Fachhändler in Nordhorn akzeptieren Grafschaft-Gutschein

Eine gute Adresse rund um das Thema Haustier ist „Claudis Zoo“. Die Zoofachhandlung mit Sitz an der Lingener Straße 36 in Nordhorn bietet ihren Kunden neben einer großen Auswahl an Tieren auch jede Menge Zubehör und passende Nahrung an.

Vor Kurzem erweitert worden ist der Bereich Service. „Claudis Zoo“ an der Lingener Straße 36 in Nordhorn ist neue Akzeptanzstelle für den Grafschaft-Gutschein. Das Gleiche gilt auch für Lederwaren Bernsen an der Hauptstraße 5 in Nordhorn. Das Unternehmen ist Ansprechpartner bei Produkten rund um das Thema Leder. Egal ob die Kunden modisch am Puls der Zeit sein wollen oder das optimale Accessoire suchen: Bei den Mitarbeitern treffen sie auf Kompetenz, Freundlichkeit und volle Aufmerksamkeit.

Seit der Einführung hat sich der Grafschaft-Gutschein als Zahlungsmittel bewährt und erfreut sich zunehmenderBeliebtheit. Unterstützt wird der Grafschaft-Gutschein auch von der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim.

Nähere Informationen: E-Mail: grafschaft-gutschein@gn-online.de, Internet www.grafschaft-gutschein.de