Exklusive Wohnideen bietet der Nostalgiepalast in Nordhorn

Langeweile kommt nicht auf, wenn man den Nostalgiepalast in Nordhorn besucht. Auf über 8000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden einem ausgefallene antike und neue Möbel, Raritäten und Dekorationen präsentiert. Neben modernen und klassischen Couchgarnituren, Stühlen, Tischen und Schränken, wird auch noch eine gigantische Auswahl an Bars und Theken angeboten.

Wie wäre es mit einer kleinen Bar im eigenen Haus? Diese und passende Barhocker sowie Wandverkleidungen in Wunschfarbe bietet der Nostalgiepalast ebenfalls an. Neben Gastronomie- und Ladeneinrichtungen aus Massivholz gibt es auch Zubehör wie zum Beispiel Lampen, gigantische Kronleuchter oder antike Registrierkassen. Ob Antikes, klassische Möbel, Industriedesign, Landhaus- oder Kolonialstil, hier wird garantiert jeder fündig.

Wer sich selbst ein Bild von dem einzigartigen Geschäft machen will, kann den Nostalgiepalast in Nordhorn in der Woche täglich von 10 bis 18 Uhr besuchen. Samstags ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, jeden Sonntag ist von 11 bis 17 Uhr Schautag.

Nähere Informationen: www.nostalgie-palast.de