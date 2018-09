Exclusive bietet ganzheitlichen Ansatz gegen Rückenprobleme

Schüttorf Rückenschmerzen gehören für viele Menschen bereits zum Alltag wie das Zähneputzen. Als Volkskrankheit Nr. 1 leidet so gut wie jeder einmal in seinem Leben unter Rückenschmerzen. Was ist der Grund dafür? Schmerzen sind nicht immer schlecht, sie sind meist ein Schutzmechanismus unseres Körpers.

Häufigste Ursachen für Rückenbeschwerden sind Bewegungsmangel, eine einseitige Belastung, Stress und falsche Ernährung. Das Team von Exclusive hilft und unterstützt jeden, einen Ausgleich zum Alltag zu finden und einseitige Bewegungen auszugleichen. Exclusive Medizinisches Fitnesstraining bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Nicht nur das Training der Muskulatur, sondern ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem auch die Entspannung und die Ernährung eine Rolle spielen. Autogenes Training hilft, sich in stressigen Situationen wieder zu entspannen und den Alltag ausgeglichener und besser angehen zu können. Neuer Kursstart: 10.10.2018 um 20 Uhr.

Über einen Präventionskurs nach §20 lässt sich unser Kurs „Wirbelsäulengymnastik“ ganz einfach testen. Geht das auch über die Krankenkasse? Ja. Mit unserem Ernährungsprogramm „Figurscout“ einen optimalen Einstieg finden, um den Körper mit allem zu versorgen, was er für die Versorgung der Gelenke braucht. Zusätzlich werden überflüssigen Pfunden der Kampf angesagt.

Hier ist der Einstieg jederzeit möglich. Was in jedem Fall wichtig ist: Ein individuell abgestimmtes Training mit fachkundiger Unterstützung. Wir, das Team vom Exclusive wollen jedem bei seinem Weg zum schmerzfreien Rücken unterstützen.

Einfach ein kostenloses, unverbindliches Gesundheitsgespräch vereinbaren unter Tel.: 05923 9533260 oder www.exclusive-clubs.de/