Evita Care besorgt Hilfe

gn Nordhorn. Um die Vermittlung polnischer Betreuungskräfte kümmert sich das Büro Evita Care. Wer so lange wie möglich im gewohnten Umfeld leben möchte, ist oftmals auf die Hilfe von außen angewiesen. Die Betreuungskräfte leben gemeinsam mit den Senioren oder Pflegebedürftigen in einem Haushalt, unterstützen und umsorgen sie in ihrem Zuhause.

Die Betreuer sind allesamt erfahren in der Pflege und haben grundlegende Deutschkenntnisse. Sie sind offiziell angestellt, sozial- und krankenversichert und werden nach den Bedürfnissen der Kunden ausgewählt.

Die Vermittlung einer Betreuungskraft ist innerhalb von wenigen Tagen möglich. Während des gesamten Einsatzes steht Evita Care mit den Senioren und deren Familien in Kontakt.

www.evitacare.de