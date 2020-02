Ernährungsumstellung im Exclusive Med. Fitnesstraining

Schüttorf „Richtig und erfolgreich abnehmen geht eigentlich ganz leicht – vorausgesetzt man weiß, wie man es angeht“ - das verspricht Kerstin Kampschulte, Inhaberin des Studios Exclusive Medizinisches Fitnesstraining in Schüttorf, ihren Kundinnen und Kunden. Wie das gehen kann, erzählt eine Teilnehmerin des Figurscout-Programms: 10,7 Kilogramm in acht Wochen - Die Umstellung auf das Ernährungsprogramm von Figurscout fiel mir ganz leicht. Ich habe zu Anfang gedacht, dass ich etwas vermissen würde, aber das war ganz und gar nicht der Fall. Ich musste auf nichts verzichten und auch nach dem Ende des Programms, genieße ich das Essen weiterhin in vollen Zügen und nehme auch weiterhin ab. Mein Dank geht auch an Claudia, die mich unterstützt und motiviert hat. Ich kann jedem dieses Programm weiterempfehlen, der gesund abnehmen möchte. Das Programm bringt echt den gewünschten Erfolg. Eure Veronika.“

In diesem Zusammenhang lädt Exclusive Medizinisches Fitnesstraining am 17. Februar um 20 Uhr zu einem Informationsabend in die Räumlichkeiten am Holmers Kamp 12 in Schüttorf ein. Anmeldungen und nähere Informationen erfolgen unter der Telefonnummer 05923 9533260, unter der Email-Adresse info@exclusive-schuettorf.de und unter der Internetadresse www.exclusive.de

