Erlebnismeile beim Herbstfest in Emlichheim

Das zweite Septemberwochenende gehört nicht nur bei den Emlichheimern zum festen Bestandteil im Veranstaltungskalender, auch die Gäste aus den benachbarten Regionen schätzen dieses Fest sehr. Auch in diesem Jahr wird den Besuchern des Herbstfestes, das am Sonnabend, 9. September, und Sonntag, 10. September, im Bereich der Hauptstraße, Wilsumer Straße, Ringer Straße und Bahnhofstraße veranstaltet wird, wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten.

Jedes Jahr, am zweiten Wochenende im September, verwandelt sich der Ortskern von Emlichheim in eine Erlebnismeile für Groß und Klein. Die Straßen im Ortskern sind gesperrt, sodass die Besucher die vielfältigen Angebote und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm rund um die Hauptstraße, Wilsumer Straße, Ringer Straße und Bahnhofstraße genießen können. Viele Aussteller aus der gesamten Grafschaft und Emlichheimer Vereine präsentieren sich auf unterschiedliche Weise und mit vielfältigen Angeboten, wie zum Beispiel Selbstgemachtes aus Holz, Sandstein, Metall, Wolle und vielen anderen Materialien. Auch für Essen und Trinken sowie musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt und die Geschäfte laden am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr zum Bummeln ein.

© Johann Vogel

Das Herbstfest startet, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ab 9 Uhr mit dem beliebten Kinderflohmarkt auf der Wilsumer Straße. Hier gibt es wieder viele Dinge, die den Besitzer wechseln möchten. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen für den Flohmarkt nimmt Ina Burmeister unter der Telefonnummer 05943 98146 entgegen.

Die Ölli Bloazers sind schon seit Jahren fester Bestandteil des Festes und treten an beiden Tagen auf. Am Samstag um 15 Uhr tritt der Frauenchor „TWEN“ auf der Bühne zwischen Hauptstraße und Wilsumer Straße auf. Ab 19 Uhr findet das Akustik-Open Air vom Jugendhaus@21 auf der offenen Bühne beim Haus Ringerbrüggen statt.

Am Sonntag sorgt die Gruppe „Les Mieserables“ auf den Straßen für musikalische Stimmung und die Musikschule Niedergrafschaft tritt auf der offenen Bühne am Haus Ringerbrüggen auf.

An beiden Tagen verwandelt die Landjugend Emlichheim den Kreisverkehr zu einem Parcours, wo die jüngeren Gäste Ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können.

In der Wilsumer Straße betreiben Jenny Brooksnieders und Ihr Team für die Initiative „Herzenswünsche“ ein liebevoll eingerichtetes Zelt zum Klönen und Genießen, einen Getränke– und den „Herzenswunsch Burger“-Stand. Auch kann in diesem Jahr wieder geknobelt werden. Der Erlös geht an den Verein „Herzenswünsche“. Musikalische Unterhaltung findet hier am Samstagabend ebenfalls durch das Heimatradio statt.

In allen Straßen gibt es Karussells, Hüpfburgen, Rodeo-Reiten (Samstag), Kistenrollbahn (Sonntag), Kinderschminken und viele weitere Aktionen und Attraktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

© Johann Vogel Trödel im besonderen Ambiente weckt das Interesse der Besucher in Emlichheim. Foto: Vogel

Am Samstag, ab 18 Uhr, werden in der Hauptstraße die Spielerinnen der 2. Bundesliga Volleyball-Damen Mannschaft für die Saison 2023/2024 vorgestellt.

Zwischen Rathaus und Haus Ringerbrüggen finden, nach langer Pause wieder die „Emlichheim Classics“ statt. Diese beginnt am Samstag, ab 9 Uhr, mit einer Oldtimerausfahrt. Ab 17 Uhr treffen sich alle Fahrzeuge auf dem Veranstaltungsgelände bei der Rathausstraße ein, wo dann die schönsten Fahrzeuge prämiert werden. Weitere Infos zu den Autos finden sich auf www.emlichheim-classics.com.

Am Sonntag um 17 Uhr findet die beliebte Verlosung statt. Neben den Hauptpreisen, wie einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, einen hochwertigen Strandkorb und einen Ausflug mit der „Vechtezomp“ für 25 Personen sind viele Sachpreise zu gewinnen. In der Geschäftsstelle und sämtlichen Mitgliedsfirmen sind die Lose für 1 Euro erhältlich.