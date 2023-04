Enpro GmbH: Seit vier Jahren in Wilsum

Success by innovation – mit diesem Motto hat sich die Firma Enpro GmbH in den vergangenen Jahren als Sondermaschinenbauer für die internationale Verpackungsindustrie einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist weltweit führend auf dem technischen Gebiet des Selbstklebeverschlusses für Verpackungen aus Well- und Vollpappe. Durch den stark wachsenden Online-Versandhandel erfährt die Firma seit Jahren eine gestiegene Nachfrage nach ihren Produkten. Durch die Corona Pandemie, die den Onlinehandel zusätzlich vorantrieb, musste die Produktion in 2021 gegenüber dem Vorjahr sogar verdoppelt werden. Durch das große Engagement der 40 Mitarbeiter konnte sichergestellt werden, dass alle Lieferungen termingerecht bei der weltweiten Kundschaft in Betrieb genommen werden konnte. Ebenso waren die Zusammenarbeit und Unterstützung zahlreicher Grafschafter Unternehmen besonders hilfreich, um den Bedarf an Aggregaten und Anlagen rechtzeitig zu decken.

Bei den Kunden sind die Enpro-Aggregate aufgrund ihrer eindrucksvollen Arbeitsgeschwindigkeiten, der hochwertigen Qualität und der bewährten Zuverlässigkeit sehr gefragt. Zum Kundenkreis gehören viele weltweit agierende Konzerne.

Als die Brüder Albert und Hannes Slot - zwei gebürtige Haftenkamper - sich im Jahre 1997 als Zwei-Mann-Firma selbstständig machten, legten sie den Grundstein für ein heute global agierendes Unternehmen mit internationalem Erfolg als Technologieführer auf dem Gebiet des Selbstklebeverschlusses für plastikfreie Verpackungen. Am Anfang ihres unternehmerischen Handelns standen Tätigkeiten im Bereich der Wartung und Maschinenverlagerungen in der Briefumschlagindustrie.

Werkstatt in Hoogstede eingerichtet

Nachdem in den Anfangsjahren ausschließlich bei Kunden vor Ort gearbeitet wurde, ist im Jahre 2000 eine Werkstatt in Hoogstede eingerichtet worden. Fortan war man in der Lage, den Kunden auch einfache Umbauten bestehender Maschinen anzubieten. Dabei ergab sich, dass immer mehr eigene Ideen entwickelt wurden und miteinfließen konnten, um die bestehenden Maschinen zu optimieren. Eigene technische Gesamtlösungen entstanden und im Jahre 2007 konnte zum ersten Mal ein selbstentwickeltes Aggregat - ein Silikonpapieraufleger - bei einem Auftraggeber in Betrieb genommen werden. Ab 2016 war der Personal- und Platzbedarf derart gestiegen, so dass sich die Geschäftsführung für einen Neubau entschieden hat.

Anfang 2019 wurde die Produktion am neuen Standort in Wilsum mit einer 1050 Quadratmeter großen Halle und 400 Quadratmeter Bürofläche aufgenommen. Ende 2021 wurde ein Bürogebäude in unmittelbarer Nähe erworben und bezogen. Eine weitere Werkhalle mit 1750 Quadratmeter ist jüngst fertiggestellt worden.

In Fachkräftenachwuchsinvestiert

In einem kreativen und innovationsfördernden Arbeitsklima realisiert das Enpro Team die verschiedenen Projekte nach den kundenspezifischen Wünschen und entwickelt bestehende Produkte weiter. Die hoch motivierten und kompetenten Mitarbeiter der Firma Enpro sind stets eng in das Firmengeschehen eingebunden und arbeiten eigeninitiativ und eigenverantwortlich. Um die eigene Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft weiter zu stärken, investiert das Unternehmen auch in den Fachkräftenachwuchs und bietet Ausbildungsplätze für diverse Berufe an. Besonderen Stellenwert legt das Unternehmen auf neueste Technologien in der Fertigung: Der Maschinenpark wird ständig erweitert und effizienter organisiert; der Einsatz von CNC-Robotern zur Bestückung von CNC-Dreh- und Fräsmaschinen sorgt für eine vollautomatische, ergiebige und präzise Teilefertigung.

Von der Idee bis zur Fertigung und Montage findet bei der Enpro GmbH alles unter einem Dach statt. Durch die flache Hierarchie ist das Unternehmen flexibel und anpassungsfähig, sodass Entscheidungen schnell getroffen werden können.

24-Stunden-Servicefür die Kunden

Langjährige Erfahrungen und der ständige Dialog mit den Kunden bilden heute für die Enpro GmbH den Schlüssel zu ihren erfolgreichen, technischen Lösungen. Mittlerweile werden die Maschinen des Unternehmens nicht nur europaweit, sondern auch global vertrieben. Die Aggregate und Anlagen werden von eigenen Mitarbeitern sowie Partnern im Ausland bei den Kunden vor Ort installiert und in Betrieb genommen. Um den Kunden einen bestmöglichen Service zu bieten, wurde ein 24/7 Service eingerichtet. Das 12-köpfige Team betreut im wöchentlichen Wechsel, rund um die Uhr, die Kundschaft bei technischen Problemen. Hierzu können sich die Mitarbeiter, neben Telefon und Mail, auch per Fernwartung direkt auf die Anlagen verbinden. Um Probleme aus der Ferne besser zu verstehen und analysieren zu können, werden bei Bedarf Datenbrillen eingesetzt.

© RA2 Enpro-Aggregate im Einsatz: Trennpapierstreifen (weiß) und Aufreißfäden (rot) werden auf Kartonzuschnitte appliziert. Foto: Enpro

Tag der offenen Tür am 7. Mai

Seit Ende des letzten Jahres besteht die Firma Enpro bereits 25 Jahre. Nachdem nun auch die neue Halle in Betrieb genommen werden konnte, lädt das Unternehmen am Sonntag, 7. Mai, von 10 – 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Allen Interessierten wird in netter Atmosphäre eine Auswahl der Produkte gezeigt und ein Einblick in die Produktion gegeben.

Weitere Infos auf: www.enpro.de