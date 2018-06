ENO feiert 25-jähriges Jubiläum mit großem Sommerfest

Nordhorn Mit der Gründung von Radio Horstmann in der Nordhorner Innenstadt im Jahr 1950 wurde der Grundstein für die Unternehmen der Familie Horstmann gelegt. Durch den Erfolg von UKW-Radios und dem Einzug von Fernsehern in deutsche Wohnzimmer wuchs das Geschäft schnell. Serviceleistungen kamen hinzu und der Einzelhandel wurde weiter ausgebaut. Zu guter Letzt führten die immer größer werdenden Anforderungen im Bereich der Telekommunikation dazu, dass der Großhandel ENO telecom GmbH von Bernd und Wilhelm Horstmann gegründet wurde. Zu diesem Zeitpunkt bekam ENO die Alleinvertretung für die Mobilfunkprodukte von Motorola in ganz Deutschland. Auch das Postmonopol für Telefone wurde Anfang der 1990er Jahre aufgehoben und der freie Vertrieb der Telefone ab da möglich.

Für den Aufbau des Marktes der Mobiltelefonie hatten die Brüder Horstmann den optimalen Einstiegszeitpunkt gewählt.

Seither wuchs das Unternehmen stetig. Seit Ende der 1990er Jahre ist der Firmensitz an der Bentheimer Straße. Heute umfasst das Produktportfolio von ENO etwa 100 bekannte Marken aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Netzvermarktung, Smart Home, Home Entertainment sowie Navigation, Car Entertainment, Telematik und Zubehör.

In den Unternehmen der Familie Horstmann sind mit dem Expert Nordhorn, den Servicecenter ECC ESC International GmbH, der Horstmann GbR und der ENO telecom GmbH mittlerweile circa 400 Mitarbeiter beschäftigt. So ist es einer der großen Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe der Region. Im September 2017 wurde die Geschäftsführung um Sven Hollemann erweitert.

Zum Jubiläum lädt ENO zum großen Sommerfest am 24. Juni 2018 am ENO Firmensitz, Bentheimer Str. 118 b, ein. Kunden, Lieferanten und auch das Grafschafter Publikum sind dazu herzlich willkommen. Für Unterhaltung sorgt ein ganztägiges Bühnenprogramm unter anderem mit Musik von der Hermes House Band, dem Nordhorner Shanty Chor und der Lebenshilfe-Band Tabuwta. Außerdem zeigt der aus Neuenhaus stammende Fußball-Freestyler Adrian Fogel sein Können, ein Menschenkicker wartet auf sportliche Teams, ein riesiger Ballon am Kran zieht Gäste in 50 Meter Höhe. Eine Profi -Drohnen-Show, ein Geschicklichkeitstest am Bagger oder die Fahrt mit dem Segway erwartet die Gäste ebenso wie Essen und Getränke an verschiedenen Ständen. Kinder kommen beim Schminken, im Karussell, der Hüpfburg oder mit dem Ballon-Künstler auf ihre Kosten, und die Eltern freuen sich über kostenlose Erinnerungsfotos ihrer Kleinen. Verlosungen runden den festlichen Tag ab.

Weitere Informationen auf https://www.eno.de/

Künstler am Fußball: der aus Neuenhaus stammende Adrian Fogel. Foto: privat