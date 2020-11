Engbers Söhne: Die Entwicklungen immer im Blick

Engbert Engbers begann mit einer kleinen Schmiede

Vor 150 Jahren begann die Firmengeschichte der Engbers Söhne GmbH. Engbert Engbers machte sich am 14. November 1870 an der der Itterbecker Straße in Uelsen mit einer Schmiede selbstständig. Heute ist an gleicher Stelle der Sitz der GmbH, die 65 Mitarbeiter beschäftigt, und mit ihrer Produktpalette im Bereich Landmaschinen breit aufgestellt ist.

Dieses Foto aus dem Jahr 1910 zeigt die erste Erweiterung der alten Schmiede. Foto: Engbers Söhne

Engbert Engbers verdiente in der 20 Quadratmeter großen Schmiede seinen Unterhalt mit Hufbeschlag und Schmiedearbeiten. 1906 übernahm Gerrit Engbers den Betrieb. Er hatte als Wanderbursche sich das Rüstzeug verschafft und holte die Landtechnik ins Unternehmen. Erste Häcksel-, Dresch- und Mähmaschinen kamen auf den Markt. Der Bau einer Lagerhalle und einer Werkstatt folgte. Landmaschinen aus Schweden wurden importiert und verkauft und erste Kontakte in die Niederlande geknüpft. Sein jüngster Sohn Friedrich folgte Gerrit Engbers an der Spitze des Unternehmens. Mit der Technisierung der Landwirtschaft wurden die ersten Clayson Mähdrecher verkauft, hinzu kamen Traktoren der Marke Fahr und später McCormick (heute Case IH).

Es folgten wichtige Schritte zur Vergrößerung des Unternehmens mit dem Werkstattneubau (1957), der Beginn des Handels mit Betriebsstoffen als ARAL-Markenvertriebspartner (1959) sowie die Gründung der Abteilung Melk- und Kühltechnik (1962). Als drittes Standbein kam die Gründung der Abteilung Forst- und Gartentechnik (1972) dazu. Aus dem Verkauf der ersten Motorsägen und Rasenmäher entwickelte sich ein stattlicher Betrieb, mit eigenem Service und Werkstatt. Zum Sortiment gehören Produkte so namhafter Hersteller wie Stihl, Husquarna und Honda.

Gerd-Jürgen Engbers stieg 1990 als vierte Generation in das Unternehmen ein. In dieser Zeit etablierte sich das Unternehmen als CASE-IH &Steyr A-Händler. Der Bau eines Verkaufspavillons für die Forst- und Gartengeräte wirkte sich verkaufsfördernd aus. 2007 entstand das neue Bürogebäude als Verwaltung für das gesamte Unternehmen. Ein neuer Betrieb mit großzügiger Außenhalle, Werkstatt, Maschinenlager und Ersatzteillager für die Forst- und Gartentechnik entstand. Als einer der ersten Betriebe in Deutschland erhielt Engbers Söhne 2009 eine QMF-Qualifizierung.

Als Meilenstein in der Firmengeschichte gilt im Jahr 2010 die Übergabe der Vertriebsverantwortlichkeit des gesamten Emslands und Teile der Obergrafschaft von der deutschen CASE IH & Steyr Organisation. 2011 entstand in Twist-Rühlerfeld ein neuer Filialbetrieb, um dieser Aufgabe gerecht zu werden.

Mit Schwiegersohn Martin Schüürmann, gelernter Diplomkaufmann, rückte 2016 die fünfte Generation ins Unternehmen. Seit 2017 ist die Engbers Söhne GmbH nun auch A-Händler der JCB Agri Sparte für das Vertriebsgebiet Grafschaft und Emsland.