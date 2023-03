Endlich wieder Anfietsen – am 2. April geht es nach Uelsen

Seit Jahren starten die Radfahrbegeisterten in der Grafschaft mit ihren Gästen in die neue Radsaison. Aufgrund der Pandemie musste in den vergangenen drei Jahren auf die Veranstaltung zum Start in die Fahrradsaison verzichtet werden. Umso größer nun die Vorfreude auf das 12. Grafschafter Anfietsen, das am 2. April nach Uelsen führt.

Aus allen Gemeinden der Grafschaft starten am 2. April die Radfahrer Richtung Uelsen. Foto: Grafschaft Bentheim Tourismus

Erstmals gibt es die Möglichkeit, auf eigene Faust zum Zielort Uelsen zu fahren. Dank der grafschaftweiten Radroutenbeschilderung mit Knotenpunkten ist die Orientierung ganz einfach. Mit dem „Radeln nach Zahlen“ ist Verfahren fast unmöglich. Aus allen Kommunen der Grafschaft führen Touren, die die ADFC-Tourenleiter und Tourenleiterinnen ausgearbeitet haben, nach Uelsen. Wer lieber in der Gruppe fahren möchte, kann sich den geführten Touren anschließen. Die Touren werden in moderatem Tempo gefahren und von Tourenleitern und -leiterinnen des ADFC begleitet. Auf den Touren gibt es wieder Pausenstationen.

Alle Tourenvorschläge mit Knotenpunkten sowie die Startzeiten der geführten Touren sind zu finden unter www.grafschaft-bentheim-tourismus.de/veranstaltungen/grafschafter-anfietsen

© © Photography Jurjen Drenth Uelsen ist in diesem Jahr der Zielort beim Grafschafter Anfietsen. Foto: Grafschaft Bentheim Tourismus

Im Anschluss an die Touren durch die Grafschaft erwartet alle Teilnehmer und Besucher ab circa 13.30 Uhr ein großes Familienfest in Uelsen am Dorfplatz und in der Mühlenstraße. Hier gibt es Info-Stände rund ums Rad und die Region, Live-Musik, Hochradfahrer, eine Tombola für teilnehmende Radfahrer, ein attraktives Kinderprogramm zum Mitmachen und vieles mehr. Außerdem stellen sich Vereine aus der Samtgemeinde Uelsen vor. Ihre Fietse können alle Radler am bewachten Fahrradparkplatz am Rathaus, Itterbecker Straße 11, parken.