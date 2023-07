Emlichheimer Schützen in Vorfreude auf das große Fest

Eine stimmungsvolle Mitgliederversammlung der Bürgerschützen Emlichheim, bei der der stellvertretende Präsident Gerwin Kuipers alle Anwesenden begrüßte, fand vor kurzem statt. Johannes Fickers-Sommer wurde für 20-jährige Mitgliedschaft in der SSG geehrt. Karsten Weiden erhielt eine Auszeichnung für seine 10-jährige Mitgliedschaft in der SSG.

Auch König Yoshua begrüßte die Versammlungsteilnehmer und gab mit einer Fotopräsentation einen Rückblick über sein bisheriges Thronjahr mit vielen Highlights.

Schießmeister Arndt Kuipers berichtet über die Anschaffung von zwei Luftpistolen und dankt Kai Habers, der sich hier sehr engagiert hat. Ferner bedankt er sich bei Kaiser Siegfried Hein für die Anfertigung des neuen Schmuckes, der von nun an im Schützenhaus die Tür zum Schießstand ziert.

Weiterhin informiert er darüber, dass in diesem Jahr 120 Mitglieder am Schnurschießen teilgenommen haben. Wer sich in diesem Jahr noch nicht am Schnurschießen beteiligt hat, hat am Schützenfest-Samstag die letzte Gelegenheit dazu.

Der Musikverein des Bürgerschützenvereins Emlichheim freut sich immer über neue Mitglieder in allen Altersklassen. Neben Blechblasinstrumenten kommen Klarinetten, Querflöten und Percussioninstrumente zum Einsatz. Diverse Auftrittsmöglichkeiten, wie Schützenfeste, Konzerte und Ständchen zu verschiedenen Anlässen sind gegeben. Der Spaß am Musizieren steht im Vordergrund und es wird viel Wert auf Kameradschaft gelegt. Gesucht werden Musiker, die ein Instrument spielen oder Interessierte, die eines der o.g. Instrumente erlernen möchten. Der Verein unterstützt gern bei der Ausbildung. Die Proben finden immer donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr im Schützenhaus an der Emslandstraße statt. Interessierte können jederzeit unverbindlich zu den Proben kommen oder sich bei Tambourmajor Jan Geerds unter Telefon 05943 9992710 oder 01522 2870764 melden. Die Vorbereitungen für das Sommerfest laufen auf Hochtouren. Für das kommende Schützenfest im Juli hat sich der Verein um neuen Dorfschmuck gekümmert. Dank der großzügigen Spende eines Schützenbruders können die Bogengemeinschaften mit vielen neuen Vereinsfahnen das Dorf schmücken und in den Vereinsfarben Grün und Weiß erstrahlen lassen.

Festausschussvorsitzender Markus Krajewski stellte den Festablauf sowie alle Musikkapellen und Bands für das Schützenfest vom 13. bis zum 17. Juli vor. Der Startschuss für das Schützenfest fällt bereits am Donnerstag, 13. Juli, mit dem Seniorennachmittag. Nach der Corona bedingten Zwangspause findet diese langjährige bedeutsame Tradition nun endlich wieder statt. Seit mehr als 16 Jahren versammeln sich hier zahlreiche Senioren aus Emlichheim, die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenwohnanlage, der Bürgerhilfe, des Krankenhausvereines und des DRK, sowie die Vereinsmitglieder im Festzelt bei Kaffee und Kuchen.

Für musikalische Unterhaltung durch Alleinunterhalter Determann ist gesorgt. Zusätzlich wird der Musikverein Emlichheim zum Abschluss noch ein Ständchen bringen.

Am Freitag, 14. Juli, findet der Jugendabend statt. In diesem Jahr gibt es eine große Schaumparty im Festzelt bei der gefeiert und getanzt wird. DJ Nightflight ist für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend zuständig.

Am Schützenfest-Samstag geht es mit einem Platzkonzert beim Haus Ringerbrüggen los. Der anschließende Marsch zum Festzelt wird begleitet vom Kolping-Blasorchester Emsdetten und vom Musikverein Emlichheim. Für Abends konnte die Liveband Cadillac verpflichtet werden, die ab 20 Uhr beim Kommersabend im Festzelt für Stimmung sorgt.

Der Sonntag, 16. Juli, startet um 11 Uhr mit der Kranzniederlegung beim Haus Ringerbrüggen.

Im Anschluss findet der Frühschoppen statt, der von der Kolpingkapelle Emmeln und vom Musikverein Emlichheim musikalisch unterstützt wird. Der große Festumzug zum Festplatz wird unter anderem begleitet von der Kolpingkapelle Emmeln, den Vechtetalmusikanten, dem Musikverein Vasse und dem Musikverein Emlichheim. Für die Stimmung auf dem Festplatz bei Kaffee und Kuchen sind nachmittags die Pipes and Drums mit von der Partie. Abends sorgt DJ Tarzan für die Musik.

Am Montag, 17. Juli, begleiten die Wesuweer Dorfmusikanten und der Musikverein Emlichheim das traditionelle Wecken, das früh morgens beim König startet. Wie jahrelang üblich ist ein gemeinsames Frühstück geplant, das traditionell von der Königin organisiert wird. Auch den Seniorenheimen wird ein Besuch abgestattet. Die Bewohner können sich auf die Ständchen der Musikzüge freuen.

Beim folgenden Königsschießen wird ein Nachfolger für den amtierenden König Yoshua Gielians gefunden, der am Abend bei der Proklamation seinen Königshut feierlich an seinen Nachfolger übergibt. Zum ersten Mal können Frauen am Königsschießen teilnehmen und die Königinnenwürde erlangen. Zusätzlich kann der König beziehungsweise die Königin die eigene Partnerin beziehungsweise den eigenen Partner dazu bestimmen das Jahr als Königspaar gemeinsam zu regieren.

Beim Königsball am Montagabend wird bis in die frühen Morgenstunden zur Tanzkapelle The Cube gefeiert.