Einkaufen in Uelsen und gewinnen

Die Werbegemeinschaft „Uelsen aktiv“ hat zur Adventszeit wieder ihre beliebte Weihnachtsverlosung gestartet. Dabei sind Preise im Gesamtwert von mehr als 4000 Euro zu gewinnen. Mit etwas Glück kann sich der Einkauf in den Geschäften vor Ort also richtig auszahlen.

„Shopping in Uelsen – Qualität vor Ort“ heißt es bei der mehr als 100 Mitglieder zählenden Werbegemeinschaft. In deren Mitgliedsgeschäften liegen wieder die Weihnachtslose aus. Wer sie ausfüllt, nimmt an jeder Ziehung teil. Pro Wochenziehung werden Uelsener Geschenkgutscheine im Wert von fünf mal 100 Euro und zehn mal 50 Euro verlost.

Alle Lose sind noch einmal bei der abschließenden Hauptziehung nach Weihnachten im Topf. Dann gibt es noch mehr zu gewinnen: zwei Geschenkgutscheine im Wert von jeweils 500 Euro und vier Gutscheine im Wert von jeweils 250 Euro.

Die Werbegemeinschaft hat 2020 einen weiteren Geschenkgutschein erstellen lassen. Dabei handelt es sich um einen 44-Euro-Gutschein, der in erster Linie von Firmen für ihre Mitarbeiter erworben werden kann, als geldwerter Vorteil. Der neue Gutschein kann wie die anderen Gutscheine in allen Mitgliedsfirmen der Werbegemeinschaft eingelöst werden.

Die Uelsener Geschenkgutscheine kommen seit Jahren sehr gut an. Sie sind das passende Präsent für jeden Anlass und gerade jetzt zur Weihnachtszeit die perfekte Geschenkidee. Sie können bei allen Mitgliedern der Werbegemeinschaft Uelsen eingelöst werden. Auf diese Weise hat der Beschenkte eine Riesenauswahl. „Einfach Gutschein kaufen und Uelsens Einkaufsvielfalt genießen!“, empfiehlt die Werbegemeinschaft.

Die Gutscheine mit bekannten Uelsener Motiven wie der Wassermühle, dem Pickmäijer, dem Alten Rathaus und der reformierten Kirche gibt es im Wert von 5, 10, 20 und 50 Euro. Sie sind bei allen Kreditinstituten vor Ort erhältlich.

Weitere Infos auf www.uelsen-aktiv.de