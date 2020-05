Einkaufen im E center Schüttorf und Gutes tun

Schüttorf Mit dem Wocheneinkauf den eigenen Verein oder Kindergarten aktiv unterstützen, das können ab kommenden Montag, 11. Mai, die Kunden im E center Schüttorf. Das Prinzip ist dabei denkbar einfach. Je 15 Euro Einkaufswert erhält jeder Käufer einen Chip. Dieser entspricht einem Spendenwert von 10 Cent und kann nach dem Einkauf an der Spendenwand dem Rohr des gewünschten Vereins zugeordnet werden. Die Anzahl der Chips in den jeweiligen Rohren bestimmt den Betrag, den das E center Schüttorf am Ende der Aktion, am 19. Juli, an die teilnehmenden Vereine spendet.

„Wir möchten mit dieser Aktion die lokalen Vereine und Kindergärten unterstützen“, berichtet Manfred Sprakel, Marktleiter im E center Schüttorf. Dabei gibt es nicht nur die Spendenwand. Die teilnehmenden Vereine und Kindergärten haben während des Spendenzeitraums außerdem die Möglichkeit, kleinere Aktivitäten im E center anzubieten und sich zu präsentieren. „Aufgrund der aktuellen Situation sind dabei natürlich stets die allgemeingültigen Regeln und Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel die Anstandsregel einzuhalten“, erklärt Sprakel. Die Kreativität der Verein ist hier deshalb ganz besonders gefragt.

Insgesamt 40 Rohre befinden sich an der Spendenwand. Interessierte Vereine und Kindergärten haben in den kommenden Tagen noch die Möglichkeit, sich am Markt zu melden und sich eines der Spendenrohre zu sichern.