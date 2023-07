Eine neue „GN-Lounge“ für alle Mitarbeiter

Die Neugier in der GN-Belegschaft war in den vergangenen Wochen immer größer geworden. Die Bauarbeiten am ehemaligen Gebäude der Agentur Bartsch und Frauenheim, in direkter Nachbarschaft zum GN-Verlagsgebäude, waren nicht zu übersehen. Und es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass diese Räume eigens für die Mitarbeiter mit großem Aufwand umgestaltet wurden. Am Montag lüftete Verleger und Geschäftsführer Jochen Anderweit den Schleier und präsentierte die neue „GN-Lounge“.

Seitdem ist auch der Name publik, der im Rahmen eines betriebsinternen Ideen-Wettbewerbs aus zahlreichen Vorschlägen ausgewählt wurde. Das Votum der Beschäftigten zu dem hellen, modernen, mit neuen Lichtelementen und farbenfrohen Gestaltungselementen versehenen Umbau fällt einstimmig positiv aus.

„Zuvor war es ein Bürogebäude, nun ist es das Herzstück der GN geworden“, sagt Jan Stegink von Wohnwerk Stegink aus Emlichheim. Das Unternehmen hat die neue Lounge konzipiert und verwirklicht.

© Westdörp, Werner Verleger Jochen Anderweit stellt seinen Mitarbeitern die neue „GN Lounge“ vor. Foto: Westdörp

Einen zentralen Bestandteil der umfangreichen Bauarbeiten nahm die energetische Sanierung ein, die das in den 1970er-Jahren entstandene Gebäude auf einen modernen Stand in puncto Energieeffizienz bringt. Nicht nur die Dämmung von Wänden und Böden und der Einbau neuer Fenster tragen zu einer besseren Energiebilanz bei, auch die gesamte Gebäudehülle wurde energetisch angepasst und saniert. Das Gebäude erfüllt nun den Energiestandard 70-EE. Es wird mit erneuerbarer Energie, unter anderem einer Wärmepumpe, bewirtschaftet. Für Jan Stegink war es besonders wichtig, gleichzeitig die Architektur des Gebäudes zu erhalten, es planungstechnisch der neuen Nutzung anzupassen und für künftige Optionen offenzuhalten. „Da die Anforderungen an ein Gebäude in der heutigen Zeit sich schneller ändern, als einem manchmal lieb ist, sind die Räume multifunktional gestaltet, sodass sie schnell und ohne großen Aufwand immer wieder für weitere Funktionen umgestaltet werden können.“ Eine neue Investition im großen Stil sei somit nicht mehr zu erwarten.

„Das ist ein wirklicher Gewinn“, stellt Jochen Anderweit zufrieden fest und verweist unter anderem auf den direkten Zugang von den Innenräumen der „GN-Lounge“ zu einer von Bäumen umgebenen, großzügigen Terrasse. Die Belegschaft des Medienhauses erkundete währenddessen bereits die stilvolle Einrichtung und Möblierung der neuen Räume. Zur Einstimmung auf das neue Schmuckstück brutzelten und servierten die Führungskräfte der Grafschafter Nachrichten leckere Würstchen, um sich bei ungezwungenen Gesprächen auch zu anderen Themen auszutauschen.

© Westdörp, Werner Die GN-Mitarbeiter nutzen die renovierten Räumlichkeiten auf vielfältige Art.

In der „GN-Lounge“ stehen den Mitarbeitern zusätzliche Räume für Besprechungen oder Kreativarbeit zur Verfügung. Die „Gaming-Zone“ mit Kicker und einer Spielekonsole bietet ein optimales Pausenumfeld. Gleich am Montag wurde zudem die Gelegenheit zur Massage im neuen Behandlungszimmer genutzt.

Anderweit dankte besonders dem Betriebsleiter der Grafschafter Nachrichten, Maik Hofsink, für die tatkräftige Begleitung der Umbauarbeiten. Hofsink wiederum hob die gute und verlässliche Zusammenarbeit mit den ausführenden Grafschafter Baufirmen hervor.

