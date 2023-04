Eine lange Nacht des Bades bei der Friedrich Detering GmbH

Ein Badezimmer ist für die meisten Menschen viel mehr als eine praktische Nasszelle – man will sich dort wohlfühlen, entspannen und für manchen ist es sogar ein ruhiger Rückzugsort. Entsprechend sorgfältig sollte die Gestaltung des Bades geplant werden.

Eine gute Gelegenheit, sich über neue Trends und Ideen zu informieren, ist eine Wiederauflage der langen Nacht des Bades, zu der das Unternehmen Detering mit Sitz an der Kölner Straße in Nordhorn einlädt. Am Donnerstag, 20. April, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr, können sich die Besucher eine große Auswahl an Bädern mit Wow-Effekt anschauen. Die Mitarbeiter stehen bei allen Fragen rund ums Bad beratend zur Seite, und auf Wunsch können Wohlfühlbäder auch schon geplant werden.

Zusätzlich können sich die Besucher auf viele tolle Angebote und manches mehr freuen.

Nähere Informationen: www.baederstrasse.com