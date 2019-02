Ein Unternehmen auf Erfolgskurs: Terwey

Nordhorn Passend zur kalten Jahreszeit bietet das Baustoffzentrum Terwey Nordhorn seit November eine neue Kaminausstellung von Hark. Darüber hinaus hat Terwey nun auch Gas-Kaminöfen neu im Sortiment.

Hark Kamine und Kachelöfen sind aus guten Grund die meist gekauften Heizanlagen Deutschlands. Mehr als 45 Jahre Erfahrung hat Hark zum führenden Hersteller in Deutschland gemacht.

Das Baustoffzentrum Terwey Nordhorn bietet noch bis Ende des Jahres Einführungspreise auf das gesamte Hark-Sortiment an. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielzahl der Modelle und besuchen Sie die Ausstellung in der Otto-Hahn-Straße 49 in Nordhorn.

Weitere Informationen: http://terwey-baustoffe.de/