Ein riesiges Musikspektakel zum Jubiläum der Musikschule

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Die Musikschule Nordhorn besteht 50 Jahre. Und wie sollte eine Einrichtung wie die Musikschule sich hoch leben lassen, wenn nicht mit unendlich viel Musik. Davon soll die Öffentlichkeit so viel wie möglich live erleben. Doch der Reihe nach.

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet die Aufführung des Musikschulmusicals „Cecilia“, das Musikschulleiter Ivo Weijmans selbst geschrieben hat. Zu sehen ist es am 18. Juni um 15 und 16.30 Uhr und am Sonntag, 19. Juni, um 11 Uhr in der Alten Weberei.

Zum „Festival am Wasser“ am 24. und 25. Juni wird auf dem Marktplatz in unmittelbarer Nähe zur Musikschule eine große Bühne aufgebaut, die es zu füllen gilt. Deshalb dürfen sich die Besucher an beiden Tagen auf große Formationen mit bis zu 100 Musikern auf der Bühne und ein enormes musikalisches Spektrum freuen.

Und wer nach diesem zwölfstündigen Musikmarathon immer noch nicht genug hat, kann sich seine zusätzliche Dosis Musik am Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr bei kostenlosem Eintritt im Konzert- und Theatersaal beim großen Jubiläumskonzert der Musikschule abholen. Dann spielt das Grafschafter Kammerorchester unter der Leitung von Uta Preckwinkel und Luis Andrade Klassik.

Nähere Informationen: www.musikschule-nordhorn.de.