Eigentümer findet den richtigen Makler für Hausverkauf

Von Poll (VP): Herr von Montigny (vM), vielen Dank, dass Sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen. Sie haben von Ihren Eltern ein Haus in einer der besten Lagen von Nordhorn geerbt. Sie selbst leben seit 2009 in der Schweiz. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

vM: Ich hatte eine Empfehlung von Freunden aus Bad Nauheim erhalten und anschließend im Internet nach dem Nordhorner Standort recherchiert.

VP: Wie ist die erste Begegnung mit unseren Kollegen erfolgt?

vM: Nachdem ich bei einem Wochenendbesuch in Nordhorn verschiedene Makler konsultiert hatte, waren die Kollegen Ihres Teams ohne Weiteres bereit, die Bewertung unseres Hauses auch an einem Samstagvormittag durchzuführen. In einem langen und sehr angenehmen Gespräch wurden alle Daten und Fakten zu unserer Immobilie erfasst.

VP: Was hat Sie letztlich dazu bewogen, so schnell eine Zusammenarbeit mit uns einzugehen?

vM: Durch die qualifizierte Einwertung durch einen Sachverständigen für Immobilienbewertung hat sich Ihr Maklerbüro eindeutig von anderen abgehoben. In einer einstündigen Präsentation wurde mir die Immobilienbewertung bis ins letzte Detail erläutert. Schließlich war auch das internationale Netzwerk bei VON POLL IMMOBILIEN das I-Tüpfelchen für meine Entscheidung.

VP: Wie verlief dann der Verkaufsprozess?

vM: Herr Lampen, der zuständige Makler, überraschte mich immer wieder mit seinen guten Kontakten, seinem Fachwissen und Engagement. Ein Beispiel: Bei einer spontanen Besichtigung im Herbst letzten Jahres war ich überrascht, wie gepflegt der Außenbereich der Immobilie war. Herr Lampen hatte das Grundstück durch den Hausmeisterservice vom vielen Laub befreien lassen, damit die Immobilie so in gepflegtem Zustand präsentiert werden konnte.

VP: Waren Sie mit dem Verkaufsabschluss zufrieden?

vM: Ja, Herr Lampen hat die Kaufinteressenten auf Bonität und Plausibilität geprüft. Er hat mich immer informiert, wenn es interessant wurde. Die wöchentlichen Telefonate waren sehr kompetent und angenehm. Schließlich hat er ein sympathisches Ehepaar gefunden und den Vertrag mit dem Notar abgestimmt.

Wer auch seine Immobilie verkaufen möchte oder ein neues Zuhause sucht, kann sich jederzeit an das Team von VON POLL IMMOBILIEN wenden.

Nähere Informationen: www.vonpollio/nordhorn