Eigener Wald auf dem Klümper-Firmengelände

Noch im Zusammenhang mit dem 200-jährigen Jubiläum im Jahr 2021 hat die H. Klümper GmbH & Co. KG Ende 2022 mit seinen Mitarbeitern an einem großartigen Projekt teilgenommen: Grafschafter Klimawald. Ziel dabei ist es 10.000 Bäume in der Grafschaft anzupflanzen. Ins Leben gerufen hat die Aktion der „Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft“ (BVMW). „Bäume sind Teil der Zukunft, die wir heute für kommende Generationen gestalten. Generationenübergreifendes und damit nachhaltiges Denken bestimmt täglich unser seit 1821 bestehendes und somit über 200 Jahre altes Familienunternehmen“, erklärt Andrea Moggert-Kemper ihre Begeisterung für das Projekt. Für den Zukunftswald zwischen Bad Bentheim und Schüttorf wurde eigens eine Fläche im Bentheimer Wald für die Pflanzaktion vorbereitet. 2400 Bäume sind dort bereits im November gepflanzt worden. „Unsere Mitarbeiter haben sich zu mehreren Teams zusammengeschlossen und unter teils recht schwierigen Witterungsbedingungen zahlreiche Roteichen und Douglasien ins Erdreich gesetzt“, berichtet Andrea Moggert-Kemper. Für 1000 Bäume hat die Firma Klümper bereits die Patenschaft übernommen. Zusätzlich hat die Unternehmensleitung aus Anlass des 200-jährigen Jubiläums jedem Mitarbeiter eine Urkunde über eine Baumpatenschaft überreicht.

Das ist so gut bei den Mitarbeitern angekommen, dass jetzt auf dem eigenen Firmengelände ein Pflanzwald mit 110 Roteichen geschaffen wurde. Im März und November werden im Bentheimer Wald Bäume mit den Baumpaten gesetzt.

Weitere Infos auf www.kluemper-schinken.de