Durchstarten auf der 11. jobmesse emsland

gn Lingen. Am 2./3. Juni ist die jobmesse deutschland tour bereits zum 11. Mal zu Gast in Lingen. An diesem Messewochenende versammeln sich Unternehmen, Institutionen und Weiterbilder in der EmslandArena, um mit Karriereinteressierten in Kontakt zu treten.

Aldi, Bernard Krone, ELA Container, EWE, FERCHAU, Modehaus Böckmann und ROSEN – das sind nur einige der namhaften Unternehmen auf der jobmesse emsland. Außerdem stellen auf dem branchenübergreifenden Recruiting-Event bekannte Institutionen wie die Bundeswehr und die Polizeidirektion Osnabrück sowie renommierte Weiterbilder ihre vielfältigen Karriereangebote vor. Damit nutzen rund 80 Aussteller sämtlicher Branchen und Größen die Chance, mit interessierten Besuchern ins persönliche Gespräch zu kommen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.

Win-Win-Situation am Messestand

Auf der jobmesse emsland können Arbeitgeber und Arbeitnehmer in entspannter Atmosphäre und face-to-face schnell herausfinden, ob die Chemie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit stimmt. „Messegäste können in der EmslandArena innerhalb kürzester Zeit mit vielen Ansprechpartnern mittelständischer Unternehmen in Kontakt treten“, sagt Projektleiter Martin Kylvåg. „Zudem haben sie auf dem Event die Chance auf persönliche Gespräche mit attraktiven Global Playern.“

So klappt’s mit dem Traumjob

Um am Messestand zu glänzen und sich auf erfolgreiche Bewerbungen vorzubereiten, können Besucher der jobmesse emsland zudem das Rahmenprogramm für sich nutzen. So haben sie die Möglichkeit, an zahlreichen Fachvorträgen zu verschiedenen Themen und Workshops zur Studien- und Berufsorientierung teilzunehmen. Dort erhalten sie von Experten wichtige Informationen rund um die Themen Job und Karriere. Außerdem bietet das Karriere-Event allen Interessierten wertvolle Services wie einen kostenlosen Bewerbungsmappencheck und den beliebten Fotoservice zum besonderen Messepreis.

11. jobmesse emsland: Samstag, 2. Juni, 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 3. Juni, 11 bis 17 Uhr, EmslandArena Lingen. Nähere Informationen: www.jobmessen.de/emsland